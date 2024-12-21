Ашур: Надеюсь, найдется хотя бы пару дней, когда можно будет поспать. У тренеров не бывает отпуска

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал, когда житомирская команда вернется после зимнего отпуска.

“Физически, возможно, немного дислокацию изменю по необходимости. Я очень надеюсь, что у футболистов и физически, и ментально будет возможность отдохнуть. Хотя у нас не очень продолжительный будет отпуск. Сборы уже начинаются 8 января – первая тренировка. У меня, я очень надеюсь, найдется хотя бы пару дней, когда можно будет поспать по-настоящему”.

“Но каждый день все равно будет процесс, не остановится ни на день. Ибо есть много выводов, которые сделаны и которые еще предстоит сделать. Это моя обязанность прямая, как говорится, в футболе не бывает выходных. Я думаю, у тренеров также не бывает отпуска, если говорить справедливо”, – считает наставник.