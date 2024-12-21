Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ашур: Надеюсь, найдется хотя бы пару дней, когда можно будет поспать. У тренеров не бывает отпуска
Наставник житомирской команды – о подготовке ко второй части сезона
Полісся
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал, когда житомирская команда вернется после зимнего отпуска.
“Физически, возможно, немного дислокацию изменю по необходимости. Я очень надеюсь, что у футболистов и физически, и ментально будет возможность отдохнуть. Хотя у нас не очень продолжительный будет отпуск. Сборы уже начинаются 8 января – первая тренировка. У меня, я очень надеюсь, найдется хотя бы пару дней, когда можно будет поспать по-настоящему”.
“Но каждый день все равно будет процесс, не остановится ни на день. Ибо есть много выводов, которые сделаны и которые еще предстоит сделать. Это моя обязанность прямая, как говорится, в футболе не бывает выходных. Я думаю, у тренеров также не бывает отпуска, если говорить справедливо”, – считает наставник.
"Стая" завершила первую часть чемпионата на 5-й строчке.
Популярное сейчас
- Рекордный вес. Александр Усик и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Холанд решил продать свой Mercedes GLS 63 AMG по бешеной цене
- Источник: новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет