  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Днепра-1 может присоединиться к Заре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Днепра-1 может присоединиться к Заре

Премьер-лига

Олег Горин может стать первым зимним новичком луганского клуба

Игрок Днепра-1 может присоединиться к Заре

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Олег Горин может стать игроком "Зари". Об этом сообщает INSIDE UPL.

По имеющейся информации, "Заря" рассматривает возможность подписания 24-летнего экс защитника "Днепра-1" Олега Горина. Добавим, что игрок уже полгода находится в статусе свободного агента.

Читайте такжеЗаря рассматривает подписание воспитанника львовского футбола

Ранее сам игрок сообщал, что получил предложения как от клубов УПЛ, так и от Первой лиги, а также имеет варианты продолжения карьеры за рубежом.

Подчеркивается, что, кроме подписания защитника, "Заря" также намерена усилить состав вингером и опорником.

По теме
yellow-arrow
Ашур: Надеюсь, найдется хотя бы пару дней, когда можно будет поспать. У тренеров не бывает отпуска
yellow-arrow
Спарринги и потенциальные новички. Известны планы Полесья на зимнее межсезонье
yellow-arrow
Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом
Заря (Луганск) Олег Горин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio_Upl
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости