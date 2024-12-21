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Игрок Днепра-1 может присоединиться к Заре
Олег Горин может стать первым зимним новичком луганского клуба
Фото: СК Дніпро-1
Олег Горин может стать игроком "Зари". Об этом сообщает INSIDE UPL.
По имеющейся информации, "Заря" рассматривает возможность подписания 24-летнего экс защитника "Днепра-1" Олега Горина. Добавим, что игрок уже полгода находится в статусе свободного агента.
Ранее сам игрок сообщал, что получил предложения как от клубов УПЛ, так и от Первой лиги, а также имеет варианты продолжения карьеры за рубежом.
Подчеркивается, что, кроме подписания защитника, "Заря" также намерена усилить состав вингером и опорником.
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