Середняк УПЛ может вскоре уволить главного тренера

"Заря" может прекратить сотрудничество с наставником команды Младеном Бартуловичем. Об этом информирует ТаТоТаке.

По информации источника, на следующей неделе Бартулович встретится с президентом "черно-белых" Евгением Геллером. По итогам встречи станет известна дальнейшая судьба хорватского специалиста.

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Ранее сообщалось , что заменить Бартуловича на тренерском мостике "Зари" может Виктор Скрипник.