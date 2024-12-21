Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Середняк УПЛ может вскоре уволить главного тренера
Вслед за Карраско?
Фото - Зоря
"Заря" может прекратить сотрудничество с наставником команды Младеном Бартуловичем. Об этом информирует ТаТоТаке.
По информации источника, на следующей неделе Бартулович встретится с президентом "черно-белых" Евгением Геллером. По итогам встречи станет известна дальнейшая судьба хорватского специалиста.
Ранее
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Футболист Динамо может перейти в турецкую команду
- Шольц в ближайшее время планирует визит в Москву с "мирной миссией", - Der Spiegel
- "Миллион бутылок шампусика", - Милевский рассказал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
- "Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000