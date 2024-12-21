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Середняк УПЛ может вскоре уволить главного тренера

Премьер-лига

Вслед за Карраско?

Середняк УПЛ может вскоре уволить главного тренера

Фото - Зоря

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"Заря" может прекратить сотрудничество с наставником команды Младеном Бартуловичем. Об этом информирует ТаТоТаке.

По информации источника, на следующей неделе Бартулович встретится с президентом "черно-белых" Евгением Геллером. По итогам встречи станет известна дальнейшая судьба хорватского специалиста.

Ранее сообщалось, что заменить Бартуловича на тренерском мостике "Зари" может Виктор Скрипник.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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