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Полузащитник Кривбасса: Если сравнивать меня сейчас с тем, что был год назад, то действительно я чувствую этот прогресс

Премьер-лига

О задачах Кривбасса на этот сезон и личных целях

Полузащитник Кривбасса: Если сравнивать меня сейчас с тем, что был год назад, то действительно я чувствую этот прогресс

Фото - Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб рассказал о том, какие задачи у криворожской команды на этот сезон и о своих личных целях.

Чувствую в первую очередь собственный прогресс за этот год. Больше уверенности, больше правильных тактических действий с моей стороны. Это то, что хочет видеть от меня тренер.

Если сравнивать меня сейчас с тем, что был год назад, то действительно я чувствую этот прогресс, который произошел. И в принципе, только положительно оцениваю этот период. Да, были тяжелые периоды за этот год, где меньше играл, но это все рабочие моменты. Думаю, что у каждого футболиста есть моменты, где он чем-то недоволен, особенно когда нет постоянной игровой практики.

После последней победной серии уже можно говорить и о серьезных задачах для "Кривбасса". Это уже озвучивалось в клубе: тренерским штабом и руководством?

Наша задача - это побеждать в каждой игре и пытаться попасть в еврокубки.

Вот, например, Юрий Николаевич Вернидуб говорил, что не так трудно занять третье место, как его отстоять. Каково ваше мнение по этому поводу?

Полностью с ним согласен. Это сто процентов так. Занять третье место - одно, а вот отстоять его - совсем другое. Каждый соперник уже настраивается против тебя по-другому, и все хотят доказать, что они не хуже, а лучше. Поэтому именно в этом и заключается основная сложность.

О задачах "Кривбасса" понятно. А что касается ваших личных целей, ставите ли перед собой определенное количество голов или голевых передач на сезон?

Нет, у меня нет такой задачи, не ставлю себе цель забить конкретное количество голов. Моя главная цель - это помочь команде выигрывать в каждом матче. Конечно, хочется забивать в каждой игре, но это же футбол. Хорошо, что сейчас удалось забивать, но никто не знает, что будет дальше. Я буду стараться, играть на команду, забивать, а что будет дальше - увидим.

Добавим, что за этот сезон Твердохлеб забил 8 голов и отдал 2 голевых передачи в 13 матчах УПЛ.

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Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
21.12.2024 в 09:55
Твердохлеба меньше, чем за пять лямов не продавать!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
21.12.2024 в 09:55
Твердохлеба меньше, чем за пять лямов не продавать!
Ответить
0
1

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