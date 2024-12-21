Голкипер аутсайдера УПЛ - о своих амбициозных планах: Имею большое желание попасть в сборную Украины

Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук заявил, что надеется получить вызов в национальную команду Украины.

"Да, я могу сказать, что сейчас у меня лучшие времена. Я получаю кайф от футбола и наслаждаюсь каждым моментом.

Хочу достигать максимальных результатов, как с командой, так и сам, выходить на каждый матч и побеждать.

У меня большое желание оставаться в высшей лиге и попасть в сборную Украины", - сказал Паламарчук.