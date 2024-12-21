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Голкипер аутсайдера УПЛ - о своих амбициозных планах: Имею большое желание попасть в сборную Украины
Он этого заслуживает
Інгулець
Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук заявил, что надеется получить вызов в национальную команду Украины.
"Да, я могу сказать, что сейчас у меня лучшие времена. Я получаю кайф от футбола и наслаждаюсь каждым моментом.
Хочу достигать максимальных результатов, как с командой, так и сам, выходить на каждый матч и побеждать.
У меня большое желание оставаться в высшей лиге и попасть в сборную Украины", - сказал Паламарчук.
Напомним, в этом сезоне Паламарчук стал рекордсменом УПЛ, отбив 5 пенальти подряд.
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