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Голкипер аутсайдера УПЛ - о своих амбициозных планах: Имею большое желание попасть в сборную Украины

Премьер-лига

Он этого заслуживает

Голкипер аутсайдера УПЛ - о своих амбициозных планах: Имею большое желание попасть в сборную Украины

Інгулець

Новина українською

Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук заявил, что надеется получить вызов в национальную команду Украины.

"Да, я могу сказать, что сейчас у меня лучшие времена. Я получаю кайф от футбола и наслаждаюсь каждым моментом.

Хочу достигать максимальных результатов, как с командой, так и сам, выходить на каждый матч и побеждать.

У меня большое желание оставаться в высшей лиге и попасть в сборную Украины", - сказал Паламарчук.

Напомним, в этом сезоне Паламарчук стал рекордсменом УПЛ, отбив 5 пенальти подряд.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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