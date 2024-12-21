Пять европейских клубов. Названы соперники Карпат на зимних сборах

Прессслужба "Карпат" обнародовала планы команды на зимнюю паузу.

10 января "львы" соберутся на клубной базе в Бартате, где стартует первый этап подготовки к весенней части чемпионата. Футболисты пройдут медосмотр и приступят к тренировочному процессу.

До 18 января "Карпаты" будут заниматься на базе, а затем отправятся на учебно-тренировочные сборы в Турцию, которые продлятся до 14 февраля. Во время турецкого сбора "львы" проведут шесть спаррингов.

Соперники "Карпат" и даты матчей (возможные изменения):

венгерский "Кечкемет" (24 января);

чешский "Богемианс" (25 января);

польская "Термалика" (31 января);

боснийский "Железничар" (1 февраля);

грузинское "Динамо" (Батуми) (7 февраля);

житомирское "Полесье" (12 февраля).

Вторую часть сезона львовяне начнут 22 февраля игрой против "Динамо".