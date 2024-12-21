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Пять европейских клубов. Названы соперники Карпат на зимних сборах

Премьер-лига

И один украинский клуб

Пять европейских клубов. Названы соперники Карпат на зимних сборах

Карпати

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Прессслужба "Карпат" обнародовала планы команды на зимнюю паузу.

10 января "львы" соберутся на клубной базе в Бартате, где стартует первый этап подготовки к весенней части чемпионата. Футболисты пройдут медосмотр и приступят к тренировочному процессу.

До 18 января "Карпаты" будут заниматься на базе, а затем отправятся на учебно-тренировочные сборы в Турцию, которые продлятся до 14 февраля. Во время турецкого сбора "львы" проведут шесть спаррингов.

Соперники "Карпат" и даты матчей (возможные изменения):

  • венгерский "Кечкемет" (24 января);
  • чешский "Богемианс" (25 января);
  • польская "Термалика" (31 января);
  • боснийский "Железничар" (1 февраля);
  • грузинское "Динамо" (Батуми) (7 февраля);
  • житомирское "Полесье" (12 февраля).

Вторую часть сезона львовяне начнут 22 февраля игрой против "Динамо".

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Бураков
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