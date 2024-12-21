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Клуб УПЛ нацелился на игрока из третьей лиги Турции

Премьер-лига

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Клуб УПЛ нацелился на игрока из третьей лиги Турции

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Турецкий вингер "Искендерунспора" Мехмет Маниш вошел в сферу интересов "Полесья", пишет Alt Ligler.

По информации источника, житомирский клуб уже сделал предложение о трансфере 23-летнего футболиста. Переговоры между сторонами продолжаются.

Маниш - воспитанник швейцарского "Базеля". В нынешнем сезоне Мехмет отменился 11 результативными передачами в 16 матчах в рамках третьего по силе дивизиона Турции.

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Источник:
AltLigler
Опубликовал: Александр Бураков
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