  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье выпустило уникальный комплект формы, посвященный бою Усика с Фьюри
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье выпустило уникальный комплект формы, посвященный бою Усика с Фьюри

Премьер-лига
Обновлено

Эффектно смотрится

Полесье выпустило уникальный комплект формы, посвященный бою Усика с Фьюри

Полісся

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Полесья" объявило о продаже специальной футболки, посвященной поединку-реваншу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"Приобрети эксклюзивную футболку "Polissya Usyk Team 17". Она создана специально под исторический бой! Да-да, это наш набор формы №4. Может когда-то и сыграем в нем. Лимитированное количество - всего 100 экземпляров!

Эта форма символизирует силу, единство и победу. Будь одним из немногих, кто получит этот уникальный атрибут и поддержит команду и легендарного Александра Усика", - говорится в сообщении.

Напомним, бой Усик - Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде.

Favbet
1.72
18.0
2.25
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
Кривбасс назвал лучшего игрока клуба в декабре
yellow-arrow
Твердохлеб рассказал, какая разница между Шараном и Вернидубом
yellow-arrow
Понадобились изменения. Рух планирует провести неожиданную рокировку на тренерском мостике
Полесье (Житомир) Александр Усик Тайсон Фьюри форма
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости