Полесье выпустило уникальный комплект формы, посвященный бою Усика с Фьюри

Пресс-служба "Полесья" объявило о продаже специальной футболки, посвященной поединку-реваншу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"Приобрети эксклюзивную футболку "Polissya Usyk Team 17". Она создана специально под исторический бой! Да-да, это наш набор формы №4. Может когда-то и сыграем в нем. Лимитированное количество - всего 100 экземпляров!

Эта форма символизирует силу, единство и победу. Будь одним из немногих, кто получит этот уникальный атрибут и поддержит команду и легендарного Александра Усика", - говорится в сообщении.