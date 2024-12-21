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Полесье выпустило уникальный комплект формы, посвященный бою Усика с Фьюри
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Полісся
Пресс-служба "Полесья" объявило о продаже специальной футболки, посвященной поединку-реваншу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
"Приобрети эксклюзивную футболку "Polissya Usyk Team 17". Она создана специально под исторический бой! Да-да, это наш набор формы №4. Может когда-то и сыграем в нем. Лимитированное количество - всего 100 экземпляров!
Эта форма символизирует силу, единство и победу. Будь одним из немногих, кто получит этот уникальный атрибут и поддержит команду и легендарного Александра Усика", - говорится в сообщении.
Напомним, бой Усик - Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде.
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