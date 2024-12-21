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Клуб Лиги 1 не сумел переманить форварда Шахтера. Известна причина

Премьер-лига

Слишком мало было предложено

Клуб Лиги 1 не сумел переманить форварда Шахтера. Известна причина

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Новина українською

"Ланс" обсуждал с "Шахтарем" потенциальный трансфер нападающего Кевина Келси. Об этом информирует инсайдер Кристиан Мораес.

Отмечается, что во время поединка "горняков" с "Баварией" в Лиге чемпионов состоялась встреча представителей французского и украинского клубов.

В ходе переговоров "Ланс" назвал сумму, которую готов заплатить за футболиста, но "Шахтер" такое предложение не устроило.

Также заинтересован в услугах Келси американский "Портленд" Тимберс. Сообщается, что переговоры между сторонами прошли успешно, но соглашение пока не достигнуто.

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Шахтер (Донецк) Ланс трансфер Кевин Келси
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Источник:
Cristian Moraes
Опубликовал: Александр Бураков
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