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Понадобились изменения. Рух планирует провести неожиданную рокировку на тренерском мостике

Премьер-лига
Обновлено

Еще одна отставка в УПЛ?

Понадобились изменения. Рух планирует провести неожиданную рокировку на тренерском мостике

Фото: Рух

Новина українською

"Рух" может начать 2025 год с новым главным тренером.

Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, львовский клуб всерьез нацелен пригласить на работу наставника "Ингульца" Василия Кобина.

Несмотря на непростые взаимоотношения между собственниками клубов, источник отмечает, что петровцы готовы расстаться с Кобиным в случае получения определенной компенсации.

По итогам первой половины сезона "Рух" занимает 7-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, "Ингулец" - последнее, 16-е.

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Источник:
Burbuzz
Опубликовал: Александр Бураков
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