Премьер-лига
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Понадобились изменения. Рух планирует провести неожиданную рокировку на тренерском мостике
Еще одна отставка в УПЛ?
Фото: Рух
"Рух" может начать 2025 год с новым главным тренером.
Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, львовский клуб всерьез нацелен пригласить на работу наставника "Ингульца" Василия Кобина.
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Несмотря на непростые взаимоотношения между собственниками клубов, источник отмечает, что петровцы готовы расстаться с Кобиным в случае получения определенной компенсации.
По итогам первой половины сезона "Рух" занимает 7-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, "Ингулец" - последнее, 16-е.
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Источник:Burbuzz
Опубликовал: Александр Бураков
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