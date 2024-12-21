Твердохлеб рассказал, какая разница между Шараном и Вернидубом

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб рассказал о том, какая разница между Шараном и Вернидубом.

А как вам работать под руководством Юрия Николаевича Вернидуба? Имеет ли он какие-то особенности в тренировочном процессе? Какие его самые сильные стороны как тренера?

Его самая сильная сторона, по моему мнению, заключается в том, что он способен выжать максимум из футболистов. Он сам по себе максималист в жизни, поэтому всегда стремится побеждать и быть первым. Думаю, он передает нам этот свой настрой и свои ощущения. И то, что "Кривбасс" сейчас неплохо выступает, во многом заслуга именно тренерского штаба и лично Юрия Николаевича Вернидуба. Он очень амбициозный тренер, который всегда стремится к максимуму и всегда настраивается на победу.

Что после "Миная" для вас изменилось? Может, какой-то подход или тренировки стали другими?

У каждого тренера свой подход, и я считаю, что здесь нельзя сказать, что правильно, а что неправильно. У каждого своя методика. Если сравнивать с прошлым тренером, я скажу, что стиль игры и подход Владимира Богдановича Шарана немного отличаются от подхода Юрия Николаевича Вернидуба. Когда я только пришел в команду мне было непросто перестроиться под требования Вернидуба. Но со временем я привык. Я провел летние сборы хорошо и теперь чувствую себя комфортно.

А в чем именно была сложность?

Сложность была в том, что здесь играют больше один в один. Есть много моментов интенсивной игры. А в "Минае" мы больше перекрывали зоны, не играли по игроку, а каждый отвечал за свою зону. А здесь больше играешь один в один и больше такой силовой футбол. Поэтому в этом плане, я думаю, есть отличие.

Следующий вопрос как раз касается различий между Юрием Вернидубом и Владимиром Шараном. Обоих вы называли лучшими украинскими тренерами после Лобановского. А если немного больше сказать о Владимире Шаране?

Действительно очень благодарен Владимиру Богдановичу за то, что он в свое время поверил в меня и дал карт-бланш доверия в "Минае". Я очень благодарен за то, что смог дебютировать в Высшей лиге именно под его руководством. Он помог мне многому научиться, и этот период карьеры очень сказался на моем развитии. Поэтому я искренне благодарен ему за это.