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Заря рассказала об первом сопернике на зимних спаррингах
Неплохой вариант
Фото: ФК Зоря Луганськ
Луганская "Заря" рассказала об первом сопернике на зимних спаррингах.
Первый матч на сборах украинская команда сыграет с польской "Вислой" из Кракова. Матч состоится 22 января.
Всего на сборах запланировано провести 8 матчей. Семь остальных соперников клуб представит позже.
"Заря" проведёт сборы в Турции с 16 января по 15 февраля 2025 года. Футболисты выйдут из отпуска 13 января и перед поездкой в Турцию потренируются в Киеве.
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"Висла Краков" в Первом дивизионе Польши ушла на зимний перерыв на 7-м месте в турнирной таблице. Отставание от зоны плей-офф за повышение в Чемпионат Польши – 2 балла.
"Заря" в Украинской Премьер-Лиге занимает восьмое место, набрав 22 балла и с игрой в запасе.
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