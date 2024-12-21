Названа сумма, которую Александрия заплатит за вингера сборной Албании

Стали известны финансовые условия трансфера атакующего полузащитника Теди Цара, о котором ранее сообщил спортивный директор "Александрии" Иван Телько.

Как информирует албанское издание Panorama Sport, за 24-летнего Цара "Александрия" заплатит 230 000 евро. Кроме того, в договоре прописаны бонусы.

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Зимой из "Партизани" в УПЛ также перейдут защитник Анди Гадрой ("Полесье") и полузащитник Ариналдо Ррапай ("Колос").

На счету Цара 41 забитый мяч и 22 ассиста в 198 играх за "Партизани".