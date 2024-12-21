"Кривбасс" назвал лучшего игрока клуба в декабре.

Болельщики выбрали полузащитника клуба Хрвое Иллича лучшим игроком декабря. За него отдали голос 57% болельщиков.

Хорватский футболист забил гол в ворота одесского "Черноморца" и отметился голом и ассистом в матче против львовских "Карпат".

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Всего за "Кривбасс" Хрвое Иллич забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи в 11-ти матчах за клуб во всех турнирах.

Хорватский полузащитник присоединился к криворожскому клубу свободным агентом летом 2023 года. Последним клубом футболиста был "Хапоэль Тель-Авив".