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Кривбасс назвал лучшего игрока клуба в декабре
Болельщики сделали свой выбор
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" назвал лучшего игрока клуба в декабре.
Болельщики выбрали полузащитника клуба Хрвое Иллича лучшим игроком декабря. За него отдали голос 57% болельщиков.
Хорватский футболист забил гол в ворота одесского "Черноморца" и отметился голом и ассистом в матче против львовских "Карпат".
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Всего за "Кривбасс" Хрвое Иллич забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи в 11-ти матчах за клуб во всех турнирах.
Хорватский полузащитник присоединился к криворожскому клубу свободным агентом летом 2023 года. Последним клубом футболиста был "Хапоэль Тель-Авив".
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