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Кривбасс возьмет на зимний сбор двух футболистов из команды U19

Премьер-лига

Дадут шанс себя проявить

Кривбасс возьмет на зимний сбор двух футболистов из команды U19

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" возьмет на зимний сбор двух футболистов из команды U19.

Клубный сайт со слов главного тренера Юрия Вернидуба сообщает, что на тренировочный сбор с основной командой поедут защитник Алексей Пличко и нападающий Назар Попов.

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Алексей Пличко в сезоне 2024/25 провел за команду U19 15 матчей, в которых забил гол. Защитник попадал в заявку основного состава "Кривбасса" на матч против "Оболони".

Назар Попов выступает за команду U19 криворожский клуб с июня 2023 года. В этом сезоне нападающий сыграл 8 матчей, в которых сделал один точный удар. Также попадал в заявку основной команды на матч против "Оболони"

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
21.12.2024 в 15:53
Перспективные ребята. Негров нафуй.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
21.12.2024 в 15:53
Перспективные ребята. Негров нафуй.
Ответить
0
1

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