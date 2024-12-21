"Кривбасс" возьмет на зимний сбор двух футболистов из команды U19.

Клубный сайт со слов главного тренера Юрия Вернидуба сообщает, что на тренировочный сбор с основной командой поедут защитник Алексей Пличко и нападающий Назар Попов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Алексей Пличко в сезоне 2024/25 провел за команду U19 15 матчей, в которых забил гол. Защитник попадал в заявку основного состава "Кривбасса" на матч против "Оболони".

Назар Попов выступает за команду U19 криворожский клуб с июня 2023 года. В этом сезоне нападающий сыграл 8 матчей, в которых сделал один точный удар. Также попадал в заявку основной команды на матч против "Оболони"