У Динамо отреагировали на информацию о предложении по Цитаишвили. Есть ли основания для переезда в Болгарию?

В СМИ распространяется информация о том, что болгарский ЦСКА сделал киевскому "Динамо" предложение по полузащитнику Георгию Цитаишвили. Якобы речь идет о запросе на трансфер за более чем один миллион евро.

UA-Футбол обратился с запросом в киевский клуб относительно этой информации, на что получил опровержение. Глава медиадепартамента "Динамо" Андрей Шахов сообщил, что никаких предложений по Цитаишвили от болгарского ЦСКА или других клубов в "Динамо" не поступало. Футболист продолжит выступления на правах аренды за испанскую "Гранаду".

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Добавим, что Георгий Цитаишвили имеет контракт с "Динамо" до 30-го июня 2026-го года, а арендное соглашение с "Гранадой" действует до конца текущего сезона.