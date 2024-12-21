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У Динамо отреагировали на информацию о предложении по Цитаишвили. Есть ли основания для переезда в Болгарию?

Премьер-лига
Обновлено

Якобы Георгием Цитаишвили интересуется софийский ЦСКА

У Динамо отреагировали на информацию о предложении по Цитаишвили. Есть ли основания для переезда в Болгарию?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В СМИ распространяется информация о том, что болгарский ЦСКА сделал киевскому "Динамо" предложение по полузащитнику Георгию Цитаишвили. Якобы речь идет о запросе на трансфер за более чем один миллион евро.

UA-Футбол обратился с запросом в киевский клуб относительно этой информации, на что получил опровержение. Глава медиадепартамента "Динамо" Андрей Шахов сообщил, что никаких предложений по Цитаишвили от болгарского ЦСКА или других клубов в "Динамо" не поступало. Футболист продолжит выступления на правах аренды за испанскую "Гранаду".

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Добавим, что Георгий Цитаишвили имеет контракт с "Динамо" до 30-го июня 2026-го года, а арендное соглашение с "Гранадой" действует до конца текущего сезона.

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Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили эксклюзив UA-Футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Kondor (Веселе)
21.12.2024 в 18:04
Аби шось написати!
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
21.12.2024 в 18:04
Аби шось написати!
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0
0
vlapa (Киев)
21.12.2024 в 18:14
Ну, чому Ви так. Люди провели роботу (запит), тепер звітують (що порожняк)
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