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Бывший голкипер Руха и Вереса может завершить карьеру
У Александра Бандуры вариантов немного
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Как стало известно UA-Футбол, из-за катастрофической финансовой ситуации в перволиговом "Диназе", завязать с футболом может Александр Бандура. 38-летний голкипер стал игроком вышгородской команды уже по ходу чемпионата, поэтому с учетом выступления в "Минае", команда Александра Рябоконя уже вторая для Бандуры в текущем сезоне. Согласно Регламенту, игрока не может подписать другой – третий клуб, а бесплатно выступать за "Диназ" Бандура не планирует.
На счету Бандуры 232 матча в УПЛ. Однако из-за его почтенного возраста, шансы на подписание выгодного соглашения летом довольно малы. Александр близок к тому, чтобы прекратить выступления на профессиональном уровне.
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Ситуация может измениться, если "Диназ" все же найдет варианты финансирования и выплатит долги перед футболистами – зарплату и обещанные премиальные.
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