  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ювентус заинтересован в приглашении украинского нападающего
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус заинтересован в приглашении украинского нападающего

Премьер-лига
Обновлено

Футболист "Шахтера" привлек внимание итальянцев

Ювентус заинтересован в приглашении украинского нападающего

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Туринский "Ювентус" рассматривает варианты усиления на трансферном рынке. Одной из опций является замена травмированному Аркадиушу Милику, срок восстановления которого до сих пор окончательно неизвестен.

Как сообщает Tuttojuve, в том числе "бьянконери" следят за украинским нападающим "Шахтера" Данило Сиканом.

В то же время, источник отмечает, что "форвард не в восторге от идей руководства туринцев". Дело в том, что клуб сначала хочет убедиться, сколько времени нужно будет Милику на восстановление.

Поляк травмировался в товарищеском матче против сборной Украины в июне 2024 года. Сам Милик отмечал, что в январе планирует вернуться с лазарета на поле.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сикан в текущем сезоне провел в составе “Шахтера” 18 матчей, в которых отличился четырьмя голами и одним ассистом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в шесть миллионов евро. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Партизани продаст командам УПЛ сразу трех игроков. Это не первые соглашения с нашими клубами
yellow-arrow
Бывший голкипер Руха и Вереса может завершить карьеру
yellow-arrow
У Динамо отреагировали на информацию о предложении по Цитаишвили. Есть ли основания для переезда в Болгарию?
Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tuttojuve
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости