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Ювентус заинтересован в приглашении украинского нападающего
Футболист "Шахтера" привлек внимание итальянцев
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Туринский "Ювентус" рассматривает варианты усиления на трансферном рынке. Одной из опций является замена травмированному Аркадиушу Милику, срок восстановления которого до сих пор окончательно неизвестен.
Как сообщает Tuttojuve, в том числе "бьянконери" следят за украинским нападающим "Шахтера" Данило Сиканом.
В то же время, источник отмечает, что "форвард не в восторге от идей руководства туринцев". Дело в том, что клуб сначала хочет убедиться, сколько времени нужно будет Милику на восстановление.
Поляк травмировался в товарищеском матче против сборной Украины в июне 2024 года. Сам Милик отмечал, что в январе планирует вернуться с лазарета на поле.
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Сикан в текущем сезоне провел в составе “Шахтера” 18 матчей, в которых отличился четырьмя голами и одним ассистом.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в шесть миллионов евро. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.
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