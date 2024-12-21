Ювентус заинтересован в приглашении украинского нападающего

Туринский "Ювентус" рассматривает варианты усиления на трансферном рынке. Одной из опций является замена травмированному Аркадиушу Милику, срок восстановления которого до сих пор окончательно неизвестен.

Как сообщает Tuttojuve, в том числе "бьянконери" следят за украинским нападающим "Шахтера" Данило Сиканом.

В то же время, источник отмечает, что "форвард не в восторге от идей руководства туринцев". Дело в том, что клуб сначала хочет убедиться, сколько времени нужно будет Милику на восстановление.

Поляк травмировался в товарищеском матче против сборной Украины в июне 2024 года. Сам Милик отмечал, что в январе планирует вернуться с лазарета на поле.

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Сикан в текущем сезоне провел в составе “Шахтера” 18 матчей, в которых отличился четырьмя голами и одним ассистом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в шесть миллионов евро. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.