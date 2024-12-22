Президент Кривбасса - о трансферной политике клуба: Это непрерывный процесс

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал о продажах и приобретениях криворожской команды.

Продажа Принса Аду. Довольны ли суммой, за которую вы его продали?

В этом трансфере большую роль сыграли обстоятельства, ведь мы понимали силу и потенциал этого футболиста, как он может развиваться. "Кривбасс" не прошел дальше в еврокубках, поэтому приняли предложение от "Виктории" Пльзень. В дальнейшем мы будем иметь финансовые бонусы - если он будет продан следующему клубу, то получим определенный процент с трансфера.

Продажу какого футболиста ожидать следующей?

Мы имеем предложения по определенным футболистам, однако будем смотреть ближе к открытию зимнего трансферного окна, кого отпустим, а кто останется и будет продолжать развиваться в нашем Клубе.

Вам на стол сколько попадает вариантов перед тем, как вы даете согласие на трансфер?

Это непрерывный процесс. Все решается по мере поступления предложений, которые будут устраивать обе стороны. Мы постоянно на связи с Владимиром Баенко и Юрием Вернидубом. Также над этими вопросами активно работает селекционный отдел Клуба.

Многие обращают внимание на талантливого форварда "Кривбасса" - Даниэля Соса. Расскажите, насколько выгодным был его трансфер?

Да, трансфер был выгодным для нас. На тот момент были определенные сложности с приездом легионеров, ведь они имели проблемы с визой и не могли быстро попасть к нам. Поэтому в нашем составе очень не хватало футболистов, что усложняло рабочий процесс главного тренера - Юрия Николаевича Вернидуба. Чтобы вы понимали: Даниэль Соса дебютировал за "Кривбасс" уже через два дня после приезда в Украину.