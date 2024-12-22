Защищает судей? Президент Вереса оценил качество судейства в УПЛ

Президент "Вереса" Иван Надеин поделился своими мыслями относительно судейства в УПЛ.

Я все равно болельщик - и у меня эмоции. Я точно такой болельщик, как наши заполненные трибуны Авангарда - если команда выигрывает, то у меня арбитр всегда будет хорошим. Если мы проигрываем, то, чтобы там ни было, мысли будут: "Ну вот если бы арбитр принял другое решение, мы бы тогда выиграли". Возможно, потом эмоции угасают, и ты уже можешь оценить ситуацию.

Смотрели мы с друзьями матч Албания - Украина, и я говорю: "Ну вот насколько все-таки квалифицированный арбитр. Он без всякой доли сомнений сразу ставит на точку, пересматривает ВАР, и видно, что там вратарь играет в ноги, а не в мяч". У нас очень часто арбитр бы засуетился, не поставил бы точку, потом сделал бы паузу, смотрел бы тот ВАР.

У нас это очень большая проблема - судьи боятся принимать решения. А на работу квалифицированного рефери приятно смотреть. Даже когда был этот пенальти в наши ворота, ты прекрасно понимаешь, что 11-метровый был - и претензий нет. Арбитр настолько уверенно это показал, что думаешь, ну, раз он так показал, то там точно есть нарушение. Вот это качество арбитража. Таких арбитров нам на самом деле не хватает - квалифицированных и уверенных в себе.

Вы же вспомните, сколько ошибок было у великих арбитров. Например, у Коллины. Но они делали это так уверенно, что стали великими арбитрами. Уверенность вообще во многом помогает - в футболе, бизнесе и арбитраже.

"Верес" и "Полесье" - инициаторы встречи клубов с Екатериной Монзуль и Николой Риццоли. Что вы хотите их спросить?

Я бы говорил о реформах в арбитраже, которые назвал выше. Мы даже написали обращение, что давайте сделаем следующие три шага. Нам сначала говорили, что комментировать решения арбитров нельзя. Что детектор лжи - это вмешательство и давление на арбитров. Потом говорили, что публиковать стенограммы ВАР - это такое страшное нарушение какого-то там кодекса.

Ее опубликовали - и ничего страшного не произошло. Едем дальше. Поэтому ничего не упадет от рейтинга арбитров и от единого центра ВАР.