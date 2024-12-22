Александр Романчук: Команда провела тяжелые полгода

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук рассказал о своей травме и успехах команды.

Александр, вы пропустили четыре матча "Кривбасса" в УПЛ. Как сейчас себя чувствуете?

Процесс восстановления после травмы был нелегкий. Надо было заново набирать форму, но у меня было время. Месяц тренировался индивидуально, потом вернулся в общую группу, где занимался еще две недели. Старался максимально себя подготовить к матчам УПЛ. Я хотел быть готовым к выходу в старте. Рад, что вернулся в поединке с "Карпатами". Спасибо клубным реабилитологам, которые мне очень помогли в этом.

Относительно успехов Твердохлеба. На последних тренировках тоже было заметно, что он прибавляет?

Это футболист с максимальной самоотдачей, профессионал своего дела, поэтому его голы - это вознаграждение за добросовестный труд. Он набрал хорошую форму и помог команде набрать максимум очков в последних четырех турах. Это хорошо для команды и хорошо для него.

На тренировках он тоже много забивает?

Да. Голы в официальных матчах позволили ему чувствовать себя более раскованно. Поэтому начал больше забивать на тренировках, и, соответственно, эти голы также придают ему уверенности в играх чемпионата.

Зимняя пауза для "Кривбасса" пока совсем неуместна. Согласны с этим? Ведь команда набрала неплохой ход.

Не могу с вами согласиться. Команда провела тяжелые полгода. Первый месяц - много игр, переездов, поэтому физически и психологически было довольно нелегко. Потеряли из-за этого немало очков, где должны были выигрывать. Хорошо, что в конце года начали побеждать и поднялись в таблице.

Времени на отдых будет немного, ведь уже в январе у "Кривбасса" сборы в Испании. Какие планы на отпуск?

Быть максимально близким к семье. Я два с половиной года не был дома, поэтому очень соскучился по этой атмосфере. Хочу встретить грядущие праздники в семейном кругу.