Определил судьбу Пушича. Сабо рассказал, какие изменения ждут в Шахтере

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением относительно судьбы главного тренера "Шахтера" Марино Пушича.

Я бы сказал не в чем, а в ком. Виноват тренер. Ничего, что-то у Пушича в порядок в "Шахтере" не получается. Он много рассказывал о том, какой замечательный игрок Судаков, а на деле Георгий никакой, нулевой.

Возможно, Пушич элементарно потерял контроль над командой. Очень важно, как тренер позиционирует себя в команде. Это очень влияет на психологию игроков, которая потом отражается на результатах. У меня такое впечатление, что кого-то, большинство, Пушич держит в ежовых рукавицах, а кому-то одному дает право играть, как тот захочет (вероятно, намек на Георгия Судакова, - прим.). Ну это же чувствуют другие игроки.

Учитывая все вышесказанное, как вы считаете, выдержат ли нервы Рината Ахметова терпеть Марино Пушича до конца чемпионата? Или стоит боснийцу уже указать на дверь, а его преемник, возможно, и исправит ситуацию в чемпионате?

Ахметов должен уволить Пушича зимой - таково мое мнение. Нет результата, на который надеялся президент "Шахтера". Итак, назначение Пушича на должность главного тренера было ошибкой.

Сейчас у "Динамо" есть преимущество над "Шахтером" в десять очков. Учитывая это, киевлян уже можно поздравлять с чемпионством? Сумеют ли "горняки" такую минусовую фору отыграть?

Подождите. Слишком рано. Как по мне, в УПЛ почти все команды равны. Что "Кривбасс", что "Верес", что "Карпаты" и "Рух", что "Полесье" или "ЛНЗ". Все они могут отобрать очки у "Динамо". Не спешите поздравлять Шовковского и его подопечных с получением золотых наград.