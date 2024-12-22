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Болельщики Руха выбрали лучшего игрока команды в декабре
Кандидат – очевидный
Фото: ФК Рух
Болельщики "Руха" выбрали лучшего футболиста команды в декабре. Как сообщают львовяне в своем Telegram-канале, им стал Роман Дидык.
41% фанатов проголосовали за полузащитника. Также в опросе были такие кандидаты, как Алексей Сыч (24%), Ярослав Карабин (17%), Игорь Краснопир (13%) и Виталий Холод (5%).
В период с 1 по 15 декабря игрок провел четыре полных матча в составе команды. На его счету по одному голу в ворота "Шахтера" и "Оболони".
Всего в первой части сезона Дидык, которому 2 декабря исполнилось 22 года, провел 16 поединков. Кроме двух голов на его счету один ассист и семь желтых карточек.
“Рух” пошел на зимнюю паузу на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ.
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