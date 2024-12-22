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Болельщики Руха выбрали лучшего игрока команды в декабре

Премьер-лига

Кандидат – очевидный

Болельщики Руха выбрали лучшего игрока команды в декабре

Фото: ФК Рух

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Болельщики "Руха" выбрали лучшего футболиста команды в декабре. Как сообщают львовяне в своем Telegram-канале, им стал Роман Дидык.

41% фанатов проголосовали за полузащитника. Также в опросе были такие кандидаты, как Алексей Сыч (24%), Ярослав Карабин (17%), Игорь Краснопир (13%) и Виталий Холод (5%).

В период с 1 по 15 декабря игрок провел четыре полных матча в составе команды. На его счету по одному голу в ворота "Шахтера" и "Оболони".

Всего в первой части сезона Дидык, которому 2 декабря исполнилось 22 года, провел 16 поединков. Кроме двух голов на его счету один ассист и семь желтых карточек.

“Рух” пошел на зимнюю паузу на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ.

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Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Максим Кучер
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