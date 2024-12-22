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ЛНЗ сообщил о том, где команда проведет сборы

Премьер-лига

Украинский клуб будет готовится ко второй половине сезона заграницей

ЛНЗ сообщил о том, где команда проведет сборы

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" в соцсетях сообщил о том, что клуб проведет тренировочные сборы в Испании.

Отмечается, что команда Романа Григорчука, который недавно возглавил черкасский коллектив, планирует сыграть восемь спаррингов в период с 15 января по 15 февраля. Место сборов — муниципалитет Эстепона, что возле Марбельи.

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Подробная информация о всех соперниках и датах проведения матчей будет известна позже.

Напомним, что после 17-ти сыгранных туров в чемпионате Украины "ЛНЗ" занимает десятую строчку, набрав 19 очков.

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Источник:
ЛНЗ Черкаси
Опубликовал: Андрей Журба
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