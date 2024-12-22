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ЛНЗ сообщил о том, где команда проведет сборы
Украинский клуб будет готовится ко второй половине сезона заграницей
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" в соцсетях сообщил о том, что клуб проведет тренировочные сборы в Испании.
Отмечается, что команда Романа Григорчука, который недавно возглавил черкасский коллектив, планирует сыграть восемь спаррингов в период с 15 января по 15 февраля. Место сборов — муниципалитет Эстепона, что возле Марбельи.
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Подробная информация о всех соперниках и датах проведения матчей будет известна позже.
Напомним, что после 17-ти сыгранных туров в чемпионате Украины "ЛНЗ" занимает десятую строчку, набрав 19 очков.
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