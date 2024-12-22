"У него есть футбольная интуиция". Эксперт посоветовал тренеру сборной Украины обратить внимание на молодого игрока из УПЛ

Известный тренер, а ныне футбольный эксперт Александр Севидов специально для UА-Футбол подвел итоги первой половины чемпионата Украины, где команды сыграли 17 туров, уйдя на зимний перерыв.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Как оцените пройденный осенний отрезок чемпионата Украины?

- Можно разбить наш украинский футбол на две части: выступление во внутреннем чемпионате и на международной арене. Возьмем как показатель донецкий "Шахтер", пока еще действующий чемпион. Если на внутренней арене они играют более или менее, не считая последнее их поражение в Житомире, провальным выступлением это назвать нельзя. Пока есть результат. Плюс игра, а точнее один тайм с "Кривбассом" в запасе, где они ведут со счетом 1:0. А вот в матчах Лиги чемпионов – это полнейший провал. Взяли очко с "Болоньей", не с самым сильным соперником, обыграли "Янг Бойз", который сейчас превратился в слабенького середнячка. После этих двух поединков в остальных четырех – катастрофа. Самое печальное – нет игры. Что касается чемпионата, то больших удивлений нет. Кто должен бороться за высокие места, те и борются: "Динамо", "Шахтер", "Кривбасс", "Александрия" и "Полесье". В нижней части турнирной таблицы, пожалуй, тоже все закономерно.

- Но если "Шахтер" в Лиге чемпионов набрал четыре очка, забил пять мячей в шести матчах, то у "Динамо" в Лиге Европы ноль балов и один забитый мяч.

- Да тут все наоборот. "Динамо" лидирует с большим отрывом в чемпионате, но не набрать пока ни одного очка в Лиге Европы – картина не из приятных. Может, с рижской РФШ увидим первые балы в копилку украинского футбола. Нужно отметить, что Лига Европы по статусу ниже соревнование, чем Лига чемпионов. Сюда же добавить ранние вылети на первых стадиях других украинских клубов "Кривбасса" и "Полесье" – это говорит о "силе" нашего футбола. Вот он показатель – негативный результат. Мы докатились до того, что Кипр опережает нас в таблице УЕФА. И при этом говорить, что наш футбол развивается – это абсурд. Матчи еврокубков все показали, в частности то, как мы развиваемся.

- Интересное можно привести сравнение. "Полесье" два раза в этом чемпионате обыграло "Шахтер". Но то же "Полесье" в матче против "Динамо" проигрывает киевлянам, которые словно на тренировке легко берут три очка. Что это?

- Это нестабильная игра житомирян. Хотя по слухам, у них бюджет, почти как у "Динамо". С такими амбициями, финансированием и подбором игроков, они должны идти минимум на втором, а не на пятом месте. Например, "Александрия" стабильно прошла этот осенний отрезок чемпионата. А вот "Полесье" играло с провалами. Дошло до того, что они восемь туров подряд не могли одержать победу.

- Можно ли уже поздравить "Динамо" с приближающимся чемпионством, если смотреть, как слабо играет "Шахтер"? Разрыв в семь или десять очков весьма внушительный.

Думаю, об этом еще рано говорить. Мы не знаем, что будет весной и в каком состоянии предстанет "Динамо". Да, отрыв солидный, но киевляне не выглядят той командной, у которой есть запас прочности в игре. Взять последний матч против "Вереса", где динамовцы мучились на поле, а у ровенчан было три серьезных момента, чтобы испортить предпраздничное настроение хозяевам. В этой игре "Динамо" могло потерять драгоценные очки.

- Главный тренер сборной Сергей Ребров в недавнем интервью об уровне чемпионата сказал следующее: "Смотреть на интенсивность игры не совсем уместно. Но чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть". Согласны с его мнением?

- Еще раз повторюсь: наш футбол не развивается. Если год назад говорили, что к нам не едут легионеры, теперь наоборот – едут. Хоть какие-то, но едут. Практически все легионеры в наших командах на ведущих ролях. И в "Кривбассе", и в ЛНЗ. А еще есть такая черта, когда приглашают иностранного специалиста, то его так расписывают, такую дают рекламу, что не знаешь, куда его брать. А на самом деле ничего не добивались, нигде не работали. И, к сожалению, есть такие тренера в украинских командах. А потом, не дождавшись окончания чемпионата, их спешно увольняют. И многие комментаторы в прямых эфирах нам рассказывают, как вырос наш чемпионат, какая борьба на поле, интересно смотреть и т.д.. Затем мы видим наши команды в еврокубках, и такое ощущение, что их вообще нет на поле, они растворяются на фоне сильных соперников, и все превращается в жалкое зрелище. Но если вернутся к нашему чемпионату, то что-то сверхъестественное я не увидел. Многие команды вверху таблицы играют очень нестабильно. Взять то же "Полесье", которое два раза обыграло "Шахтер", но теряет очки там, где не должны этого делать. Неплохо смотрится "Александрия", И отрадно, что Ротань пересмотрел свои взгляды на украинский футбол. Если в прошлом чемпионате это был один футбол, то сейчас сумел использовать сильные стороны своих футболистов. Никаких розыгрышей и возни с мячом возле своих ворот, когда они много ошибались и пропускали. Сейчас команда стабильно хороша, старается играть в вертикальный футбол, быстрее доставляя мяч к чужой штрафной. Поэтому заслуженно занимает второе место.

- Кто вас больше всего удивил из команд УПЛ?

- Самое большое разочарование не только по результату, но и по игре – это "Шахтер". Не знаю, оставит ли президент Пушича после такого неудачного осеннего отрезка, но всем очевидно – смена тренера напрашивается. Даже такие хваленные "звезды" как Судаков растворились в серой невыразительной массе. Какие 150 миллион, где Судаков? Могу выделить в команде только двоих – Ризныка и Коноплю. А у остальных нет развития. Где набранные бразильцы, кого можно было бы отметить по игре? Ведь "Шахтер" всегда отличался трансферной политикой, приглашая качественных легионеров. Сейчас этого нет.

- "Рух" довольно крепкая команда. Отобрали очки у лидеров чемпионата: "Динамо", "Шахтера", "Александрии", "Кривбасса". О чем это говорит?

- "Рух" подкупает тем, что в ее составе играют местные воспитанники. Если в прошлом чемпионате можно было говорить о развитии футболистов, то в этом они немного притормозились. Быстрые, азартные игроки с большим желанием и самоотдачей, а вот такого яркого футбола, как мы видели в сезоне 2023/24, они уже не показывают. Отобрали очки у лидеров, но проиграли командам, которые находятся ниже в турнирной таблице. Как пример, кто мог предположить, что львовяне дома проиграют в последнем туре "Оболони" 1:3. Из игроков, чтобы о себе ярко кто-то заявил, выделить уже никого нельзя. Правда, команда может записать себе в плюс, что Сыча начали вызывать в сборную.

- Кого можно выделить из игроков в этом отрезке чемпионата?

- Вначале выстрелил Михавко, но затем сильно сдал. Причины – то ли травмы, где-то дисквалификация, серия неудачных рикошетов, когда он почти в каждой игре забивал автоголы. Одну игру сыграл за сборную Калюжный – давай его носить уже на руках. Нужно подождать, он ведь не молодой парень. На Бражко была надежда, но в последнее время его не видно на поле. Показатель силы футболистов проявляется в еврокубках, а там дела у наших плохи. Как пример – Ванат. Ну, забил он 10 мячей, пару "Ингульцу", "Вересу", но разве это показатель при слабом чемпионате, где защита позволяет тебе делать все что хочешь? А вот в матчах Лиги Европы Ваната совсем не видно, и такое впечатление, что "Динамо" играет без нападающего. Он зависимый игрок от партнеров, который не может сам создать момент. Когда днем смотришь чемпионат Украины, а вечером чемпионат Италии или Испании, то видна огромная разница. Там 18-19-летные игроки на ведущих ролях в своих клубах. А где наши футболисты?

- В одном из интервью, вы сетовали, что такого качественного игрока, как Гуцуляк, не берут в сборную. Прошло немного времени и наставник сборной Ребров словно вас услышал.

- Взять такого игрока, когда в сборной много травмированных, и есть возможность освежить игру – тут Рербров поступил абсолютно правильно. Думаю, он не прогадал, оставшись довольным таким приобретением. И Гуцуляк своей игрой, особенно в клубе, доказывает, что вызвали его не зря. Для полузащитника забить в 16-ти играх 9 мячей – это отличный показатель.

- Кого еще можете посоветовать Реброву, чтобы обратил внимание?

Посоветовал бы Дидыка из "Руха". Центральный полузащитник, который может играть и защитника. У него есть футбольная интуиция – куда переместится, где вступить в отбор. Умеет играть один в один, с последующим отбором мяча, сейчас это ценится в футболе. В целом перспективный игрок для сборной.

- Тема стимулирования команд, что запрещено, постоянно витает в нашем чемпионате. Недавно журналист Бурбас назвал суму, которую "Динамо" мотивирует соперников "Шахтера". Победа стоит три миллиона гривен, ничья – полтора миллиона. Как думаете, будет расследования этой истории?

- Уверен, никаких расследований не будет. В нашем футбольном болоте ничего не изменилось. Я к этому скептически отношусь. Если у тебя есть доказательства, то предъяви их. Пока это пустые слова. А какие в последнее время дела расследовал Комитет этики и честной игры (смеется)? А ведь название то какое! Естественно, на все закроют глаза.