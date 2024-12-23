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Определился третий соперник Динамо на зимних сборах
Представитель Болгарии
Фото: facebook.com/fcCSKA48
Стал известен еще один соперник "Динамо" на зимних сборах. Им стал софийский клуб ЦСКА 1948, сообщает пресс-служба болгарской команды.
Игра состоится 16 января в Турции. Отметим, что ЦСКА 1948 на зимнюю паузу в чемпионате Болгарии ушел на 10-й позиции.
Ранее стало известно, что "Динамо" запланировало контрольные матчи с бухарестским "Стяуа" (12 января) и польским "Видзевом" (13 января).
Напомним, в январе на команду Александра Шовковского ждут два матча основного этапа Лиги Европы – с "Галатасараем" (21 января) и РФШ (30 января).
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