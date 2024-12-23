Левый Берег назвал лучшего игрока команды в декабре

"Левый Берег" обнародовал результаты голосования болельщиков за лучшего игрока по итогам декабря.

Награда досталась защитнику Сиднею, который набрал 51% голосов. Второй и третье места с разницей в 1% заняли Даниил Сухоручко и Руслан Дедух (25% и 24% соответственно).

Напомним, в заключительном месяце 2024 года "желто-зеленые" одержали победу в двух матчах - над ЛНЗ (3:1) и "Ворсклой" (1:0). Сидней отличился в обоих поединках - с ЛНЗ провел свой первый гол в УПЛ, а в матче с полтавчанами именно его точный выстрел стал единственным и принес победу "аистам".