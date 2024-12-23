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Назван лучший ассистент Полесья в 2024 году

Премьер-лига

Футболист набрал феноменальную форму

Назван лучший ассистент Полесья в 2024 году

Фото: ФК Полісся

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Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко стал лучшим ассистентом команды в 2024 году, сообщает пресс-служба житомирского клуба.

На счету 24-летнего вингера шесть результативных передач партнерам.

Топ-3 лучших ассистентов "Полесья" в 2024 году:

1. Александр Назаренко - 6 ассистов;
2. Таллес Коста - 5 ассистов;
3. Эмиль Мустафаев - 3 ассиста.

К слову, в октябре Назаренко дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций с Грузией (1:0). Всего он принял участие в трех матчах за национальную команду.

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Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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