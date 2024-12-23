Лидер Кривбасса сделал предложение своей возлюбленной

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб покинул ряды холостяков.

24-летний футболист сделал предложение своей возлюбленной Анне, и девушка ответила согласием. Само событие произошло 20 декабря.

Личность девушки не раскрывается, у нее закрытый профиль в соцсетях.

Отметим, что после первого круга Твердохлеб является одним из лучших бомбардиров чемпионата. На его счету 8 голов в 13 матчах УПЛ.