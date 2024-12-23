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Лидер Кривбасса сделал предложение своей возлюбленной

Премьер-лига

В криворожской команде на одного холостяка станет меньше

Лидер Кривбасса сделал предложение своей возлюбленной

Фото: instagram.com/e.tverdokhlib22

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб покинул ряды холостяков.

24-летний футболист сделал предложение своей возлюбленной Анне, и девушка ответила согласием. Само событие произошло 20 декабря.

Личность девушки не раскрывается, у нее закрытый профиль в соцсетях.

Отметим, что после первого круга Твердохлеб является одним из лучших бомбардиров чемпионата. На его счету 8 голов в 13 матчах УПЛ.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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