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Лидер Кривбасса сделал предложение своей возлюбленной
В криворожской команде на одного холостяка станет меньше
Фото: instagram.com/e.tverdokhlib22
Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб покинул ряды холостяков.
24-летний футболист сделал предложение своей возлюбленной Анне, и девушка ответила согласием. Само событие произошло 20 декабря.
Личность девушки не раскрывается, у нее закрытый профиль в соцсетях.
Отметим, что после первого круга Твердохлеб является одним из лучших бомбардиров чемпионата. На его счету 8 голов в 13 матчах УПЛ.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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