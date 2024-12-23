Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ

Игрок "Динамо" Навин Малыш будет выступать за "Ворсклу", сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, полтавский клуб арендовал динамовца. Соглашение между клубами будет действовать до конца сезона.

21-летний футболист может сыграть как на позиции правого защитника, так и в амплуа опорного хавбека. Малыш может стать заменой для Ильи Крупского в случае его трансфера уже этой зимой.

В текущем сезоне Навин Малыш провел 3 матча за киевский клуб во всех турнирах, без результативных действий.