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Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Потенциальная замена для Крупского?

Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Игрок "Динамо" Навин Малыш будет выступать за "Ворсклу", сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, полтавский клуб арендовал динамовца. Соглашение между клубами будет действовать до конца сезона.

21-летний футболист может сыграть как на позиции правого защитника, так и в амплуа опорного хавбека. Малыш может стать заменой для Ильи Крупского в случае его трансфера уже этой зимой.

В текущем сезоне Навин Малыш провел 3 матча за киевский клуб во всех турнирах, без результативных действий.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Навин Малыш
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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