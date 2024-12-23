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Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
Потенциальная замена для Крупского?
Фото: ФК Динамо Київ
Игрок "Динамо" Навин Малыш будет выступать за "Ворсклу", сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, полтавский клуб арендовал динамовца. Соглашение между клубами будет действовать до конца сезона.
21-летний футболист может сыграть как на позиции правого защитника, так и в амплуа опорного хавбека. Малыш может стать заменой для Ильи Крупского в случае его трансфера уже этой зимой.
В текущем сезоне Навин Малыш провел 3 матча за киевский клуб во всех турнирах, без результативных действий.
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