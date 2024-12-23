Легионер Кривбасса оценил уровень УПЛ, сравнив ее с другим европейским чемпионатом

Полузащитник "Кривбасса" Жан По рассказал о периоде своих выступлений в криворожском клубе и сравнил украинскую Премьер-лигу с чемпионатом Бельгии.

- Очень сложно было приехать в Украину из-за трудностей с визой. Конечно, это негативно влияло на меня, ведь я очень хотел как можно скорее присоединиться к "Кривбассу", играть в этой команде и помогать ребятам выигрывать. Однако я принял режим ожидания оформления документов и продолжал тренироваться один. Слава Богу, все удалось и я смог приехать.

Могу сказать, что всем легионерам в Кривом Роге очень хорошо, мы чувствуем себя в безопасности, несмотря на непростую ситуацию в Украине. "Кривбасс Это Мы" - это не просто слова. Действительно, у нас большая красно-белая семья, начиная от маленьких воспитанников и воспитанниц Футбольной Академии «Кривбасс» и до главной команды.

- Ты присоединился к "Кривбассу" на сборах в Турции. Какие были первые мысли о новой команде?

- Я был счастлив увидеть улыбающиеся лица ребят и тренеров, веселую атмосферу в команде, где все много шутят друг с другом.

- Многие из легионеров отмечают, что УПЛ - сильная лига. Назови топ-3 клуба, против которых было тяжело играть лично тебе?

- Я выделил бы "Динамо", "Шахтер". В последнем сезоне мне понравился стиль игры "Черноморца" - достойный оппонент.

- Бронза УПЛ в составе "Кривбасса" - лучший период твоей профессиональной карьеры?

- Безусловно, после всех трудностей на моем пути - болезни, проблем с визой, сложным ментальным состоянием, чрезвычайно ценно получить бронзовую медаль, ведь с этим достижением ты понимаешь, что все старания не были напрасными. Я чувствую бесценные эмоции и гордость за команду.

- О чем первым спрашивают знакомые и друзья, когда узнают у тебя о футболе в Украине?

- Конечно, они беспокоятся о моей безопасности, спрашивают о ситуации в стране. Относительно вопросов о футболе, я всегда отвечаю, что уровень УПЛ высокий, не уступает, например, чемпионату Бельгии, ведь много талантливых и сильных игроков выступают в украинском чемпионате. Я в этом уверен.