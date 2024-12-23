Форвард Шахтера интересен бразильскому клубу

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре попал в сферу интересов "Фламенго".

Бразильцы изучают варианты усиления нападения в связи с уходом из клуба Габриэла Барбозы. Главной целью "красно-черных" является Роберто Фирмино, однако они понимают, что переманить бразильца из Саудовской Аравии будет непросто, и поэтому обратили внимание на другие кандидатуры, среди которых есть Траоре.

Главный тренер команды Филипе Луис положительно отзывается о буркинийском форварде.

Тем не менее, переговоры будут непростыми. Контракт Траоре с "Шахтером" рассчитан до июня 2026 года, а заинтересованность в приобретении футболиста, как утверждает источник, уже проявили клубы АПЛ.

Ранее также сообщалось, что два французских клуба интересуются Траоре.