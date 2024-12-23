Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Шахтера интересен бразильскому клубу
Лассина Траоре привлек внимание "Фламенго"
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре попал в сферу интересов "Фламенго".
Бразильцы изучают варианты усиления нападения в связи с уходом из клуба Габриэла Барбозы. Главной целью "красно-черных" является Роберто Фирмино, однако они понимают, что переманить бразильца из Саудовской Аравии будет непросто, и поэтому обратили внимание на другие кандидатуры, среди которых есть Траоре.
Главный тренер команды Филипе Луис положительно отзывается о буркинийском форварде.
Тем не менее, переговоры будут непростыми. Контракт Траоре с "Шахтером" рассчитан до июня 2026 года, а заинтересованность в приобретении футболиста, как утверждает источник, уже проявили клубы АПЛ.
Ранее также сообщалось, что два французских клуба интересуются Траоре.
Популярное сейчас
- Сборная не при чем. Появились новые подробности в допинговом деле Мудрика
- Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
- "Я закончу войну в Украине". Трамп сделал заявление относительно встречи с Путиным
- "Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
Комментарии 1