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Форвард Шахтера интересен бразильскому клубу

Премьер-лига

Лассина Траоре привлек внимание "Фламенго"

Форвард Шахтера интересен бразильскому клубу

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре попал в сферу интересов "Фламенго".

Бразильцы изучают варианты усиления нападения в связи с уходом из клуба Габриэла Барбозы. Главной целью "красно-черных" является Роберто Фирмино, однако они понимают, что переманить бразильца из Саудовской Аравии будет непросто, и поэтому обратили внимание на другие кандидатуры, среди которых есть Траоре.

Главный тренер команды Филипе Луис положительно отзывается о буркинийском форварде.

Тем не менее, переговоры будут непростыми. Контракт Траоре с "Шахтером" рассчитан до июня 2026 года, а заинтересованность в приобретении футболиста, как утверждает источник, уже проявили клубы АПЛ.

Ранее также сообщалось, что два французских клуба интересуются Траоре.

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1 голосов
Источник:
Somos Fanáticos
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
23.12.2024 в 14:28
Вот такие вбросы имеют одну единственную цель хоть как то поднять цену. Все видят,что качеством игры это сделать уже не возможно поэтому другого пути нет кроме как пиарить. При такой активности в этом направлении понятно,что продадут но за сколько пока не ясно.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
23.12.2024 в 14:28
Вот такие вбросы имеют одну единственную цель хоть как то поднять цену. Все видят,что качеством игры это сделать уже не возможно поэтому другого пути нет кроме как пиарить. При такой активности в этом направлении понятно,что продадут но за сколько пока не ясно.
Ответить
0
0

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