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"Есть доля фарта". Твердохлеб раскрыл секрет своей результативности
Полузащитник набрал отличный ход
Фото: ФК Кривбас
Украинский полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал свою результативность в последних матчах УПЛ.
– Егор, в последнее время вы набрали сумасшедшую форму. Есть объяснение, почему именно сейчас?
– Думаю, так случилось. Просто если человек работает, выкладывается на тренировках, дорабатывает дополнительно, Бог рано или поздно отблагодарит. Был в этом уверен даже тогда, когда играл мало или не играл вообще. Труд и вера в собственные силы – это самое главное. В том, что в конце года начал много забивать, есть доля фарта. Но везет тому, кто этого заслуживает, - считает Твердохлеб.
В этом сезоне Егор Твердохлеб провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
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