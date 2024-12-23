"Есть доля фарта". Твердохлеб раскрыл секрет своей результативности

Украинский полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал свою результативность в последних матчах УПЛ.

– Егор, в последнее время вы набрали сумасшедшую форму. Есть объяснение, почему именно сейчас?

– Думаю, так случилось. Просто если человек работает, выкладывается на тренировках, дорабатывает дополнительно, Бог рано или поздно отблагодарит. Был в этом уверен даже тогда, когда играл мало или не играл вообще. Труд и вера в собственные силы – это самое главное. В том, что в конце года начал много забивать, есть доля фарта. Но везет тому, кто этого заслуживает, - считает Твердохлеб.

В этом сезоне Егор Твердохлеб провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.