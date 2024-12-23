От пути вверх до падения вниз. Что происходит с Полесьем?

На старте сезона много разговоров было об амбициях "Полесья" во главе с Геннадием Буткевичем. Владелец клуба вливает большие, по меркам УПЛ, финансовые средства и, конечно, желает видеть результат.

Нынешний сезон чем-то напоминает сезон 2023/2024. "Полесье" под руководством Юрия Калитвинцева занимало третье место в УПЛ и ушло на зимнюю паузу в приподнятом настроении. Однако во второй части сезона житомирские "волки" не смогли удержать позиции и слетели на шестое место. В марте клуб уволил Калитвенцева.

Мечты и результат не всегда идут в одном направлении

В нынешнем сезоне такая же картинка, только полет вниз начался немного раньше. А разговоры об отставке Имада Ашура в кругах болельщиков все больше набирают обороты. И это неудивительно. Назначение молодого неопытного специалиста уже в мае 2024 года вызвало бурю негодования. Ведь Ашур мог похвастаться только успешной работой с молодежкой "Днепра-1" (U-19). Соответственно, все прекрасно понимали, что Имаду потребуется время для адаптации к футболу УПЛ.

Через четыре месяца после тренерской перестановки клуб дал понять, что находится на стадии строительства, но это не отменяет цель выиграть чемпионат Украины. "Волки" замахнулись даже на победу в Лиге конференций. Правда, неудовлетворительный результат выбросил их за борт турнира очень быстро.

Не забыл клуб и о Кубке Украины, который тоже стал приоритетным в нынешнем сезоне. В компании 2023\2024 команда обидно уступила "Ворскле" в полуфинале (0:1). Соответственно, у команды есть задача реабилитироваться.

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К подготовке к сезону клуб отнесся очень внимательно. Денег Буткевич потратил не много, но, на первый взгляд, усиление должно было помочь команде не терять статус кандидата в первую тройку УПЛ и, конечно, не допустить такого быстрого вылета из еврокубков. Не прошел Буткевич и мимо такого фактора, как обновление логотипа, вспомнив знаменитые слова из произведения Редьярда Киплинга "Книги джунглей" - "сила в стае". Новый девиз, безусловно, должен был укрепить командный дух и мотивацию.

Стартовали в УПЛ "волки" фантастически. 11 августа одержали победу над "Шахтером" (0:1) и полетели на крыльях удачи. Победы разбавляли ничьими, прорвались в топ-3 и ... споткнулись. Начиная с 12 октября, "волки" начали забывать вкус победы. И только в 17-м туре очередная виктория над "Шахтером" позволила команде уйти на зимнюю паузу не самым большим разочарованием первой половины сезона и в более менее праздничном настроении. Что же случилось с командой? Не готовы к такому вызову? Не тот тренер? Или все-таки вырисовывается закономерность (учитывая прошлый сезон)?

Главное - не брать пример с "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

Имад Ашур отправился на паузу в чемпионате с наградой лучшего тренера 17-го тура УПЛ. И это после того, сколько критики специалист слышал в свой адрес. Виктор Леоненко дошел до того, что назвал Ашура "физруком". Тем не менее, Буткевич не собирается отправлять Имада в отставку и верит в его способности. Молодой неопытный тренер имеет право на ошибки. Ошибаются все, даже Пеп Гвардиола. Для того, чтобы построить боеспособную команду, которая сможет конкурировать с "Динамо" и "Шахтером", нужно время. А шесть месяцев - это не срок. Все матчи, которые его команда провалила, наверняка, Ашур подверг анализу и сделал выводы. Именно на ошибках учатся. И очень хочется, чтобы "Полесье" не пошло путем "Манчестер Юнайтед" или "Челси", меняя постоянно тренеров, что никак не прибавляет футболу качество, а футболистам уверенность.

Проблемный состав

Имад Ашур и "Полесье" пока не нашли игрока, который бы мог занять на поле и в раздевалке место лидера. Казалось, что Гуцуляк или Михайличенко смогут возложить такую ответственность на свои плечи. Но, получается, что не хватает этим игрокам лидерских качеств. Не хватает "Полесью" и форварда. Назаренко и Гуцуляк господствуют на флангах, а замыкать их передачи некому. Гуцуляк забивает большинство мячей благодаря своему индивидуальному мастерству. Луифер Эрнандес пока не впечатляет. В десяти матчах всего один гол. Пайшао тоже с одним голом в копилке в 17-ти турах. У "Полесья" не получается реализовывать массу голевых моментов, что не способствует улучшению результата на табло.

Очень сильно подрезали крылья "волкам" травмы футболистов. В декабре Буткевич даже пожаловался на ситуацию журналистам: "Как можно требовать хороший результат от команды, когда большая часть ключевых игроков травмирована. Как только ребята вернуться на поле, результат будет другой".

всего пострадала линия обороны. Бескоровайный не успел подписать контракт, как на первой же тренировке порвал крестообразные связки. Следующий в лазарет отправился Эдуард Сарапий. Один из столпов обороны "Полесья" Сергей Чоботенко 30 октября в матче Кубка Украины с "Кривбассом" почувствовал дискомфорт в спине и ноге, что оказалось достаточно серьезной проблемой для футболиста, и для команды. Сергею пришлось решиться на операцию по удалению межпозвоночной грыжи и забыть о выходе на поле до января-февраля 2025 года, а команде искать альтернативу в обороне, что не могло не отразиться на результатах. Если надежда Буткевича оправдается и все травмированные игроки будут доступны перед 18-м туром УПЛ, вероятно и результат будет более привлекательный.

Впереди главная битва за результат

Имад Ашур еще в начале декабря сказал, что ожидать от команды стабильности пока не стоит потому, что процесс перестройки требует терпения и длительного времени. Пауза в чемпионате должна оживить "полесских волков". Восстановление травмированных футболистов, подготовка ко второй части сезона, возможные новые трансферы могут немного исправить положение. Уже восьмого января клуб планирует отправиться на зимние сборы в Турцию в полном составе, где проведет минимум восемь товарищеских матчей, посмотрит на возможных новичков и, нет сомнений, в боевом настроении вернется в Житомир. Есть шанс, что "Полесье" все-таки не упадет еще ниже, а влетит в четверку УПЛ.

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