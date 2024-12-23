  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Без представителей Динамо. Леоненко выбрал лучших легионеров УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без представителей Динамо. Леоненко выбрал лучших легионеров УПЛ

Премьер-лига

Хорват, бразилец и люксембуржец

Без представителей Динамо. Леоненко выбрал лучших легионеров УПЛ

скриншот youtube

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне известный эксперт Виктор Леоненко назвал свою тройку лучших легионеров, выступающих в украинской Премьер-лиге.

Топ-3 от Леоненко:

  1. Хрвое Илич ("Кривбасс")
  2. Кевин ("Шахтер")
  3. Оливье Тилль (ЛНЗ)

В этом сезоне Илич забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах. На счету Кевина - три забитых мяча и 2 ассиста в 17 играх. Тилль, в свою очередь, отметился 2 голами в 13 встречах.

По теме
yellow-arrow
"Думал заканчивать с футболом". Хавбек Кривбасса рассказал, как его выгнали из академии Динамо
yellow-arrow
"Есть доля фарта". Твердохлеб раскрыл секрет своей результативности
yellow-arrow
Форвард Шахтера интересен бразильскому клубу
Виктор Леоненко УПЛ Оливье Тилль Кевин Хрвое Илич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
23.12.2024 в 15:45
А как-же Дибанго?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
23.12.2024 в 15:45
А как-же Дибанго?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости