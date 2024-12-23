Премьер-лига
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Без представителей Динамо. Леоненко выбрал лучших легионеров УПЛ
Хорват, бразилец и люксембуржец
скриншот youtube
Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне известный эксперт Виктор Леоненко назвал свою тройку лучших легионеров, выступающих в украинской Премьер-лиге.
Топ-3 от Леоненко:
- Хрвое Илич ("Кривбасс")
- Кевин ("Шахтер")
- Оливье Тилль (ЛНЗ)
В этом сезоне Илич забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах. На счету Кевина - три забитых мяча и 2 ассиста в 17 играх. Тилль, в свою очередь, отметился 2 голами в 13 встречах.
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Bаrcelinius
23.12.2024 в 15:45
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