Без представителей Динамо. Леоненко выбрал лучших легионеров УПЛ

Бывший нападающий киевского "Динамо", а ныне известный эксперт Виктор Леоненко назвал свою тройку лучших легионеров, выступающих в украинской Премьер-лиге.

Топ-3 от Леоненко:

Хрвое Илич ("Кривбасс") Кевин ("Шахтер") Оливье Тилль (ЛНЗ)

В этом сезоне Илич забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах. На счету Кевина - три забитых мяча и 2 ассиста в 17 играх. Тилль, в свою очередь, отметился 2 голами в 13 встречах.