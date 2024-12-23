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Твердохлеб: Не считаю, что правильно брать человека в сборную за пять удачных матчей

Премьер-лига

Егор выдал просто феноменальный отрезок в УПЛ

Твердохлеб: Не считаю, что правильно брать человека в сборную за пять удачных матчей

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб, который выдал отличный недавний отрезок в осенней части сезона УПЛ, порассуждал о возможном вызове в сборную Украины.

– Недавно Юрий Вернидуб поделился мыслями об игроках "Кривбасса", способных попасть в национальную сборную. И назвал Дениса Кузыка, но не вас. Задело?

– Честно – нет. Конечно, я хочу когда-то сыграть в составе сборной, но внимание на том, пригласили ли меня, не акцентирую. Об этом еще рано говорить. Надо играть на стабильно высоком уровне за клуб, и тогда на меня обратят внимание. А если думать не о футболе, а о том, позвали или нет и кто что сказал, то это будет только мешать и не позволит сконцентрироваться на игре.

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– Но, забивая в каждом матче, подсознательно, видимо, увидеть свою фамилию в списке Сергея Реброва рассчитывали?

– В футболе самое главное – стабильность. То, что в последнее время мне удаётся сыграть и забить – хорошо. Но нужно поддерживать этот уровень весной. Тогда можно будет о чем-нибудь говорить. Пока в этом вообще нет смысла. Не считаю, что правильно брать человека в сборную за пять удачных матчей.

– Ивана Калюжного тоже взяли в последний момент и на основе удачного старта в нынешнем сезоне. Получилось неплохо.

– В случае Ивана сошлись звезды. Многие игроки на его позиции выпали из-за травм. Будь все здоровы, Калюжный своего шанса, возможно, еще ждал бы. Но шанс выпал уже сейчас и Иван им воспользовался, показал свой уровень. Он заслужил то, что уже достиг. Своим трудом.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
23.12.2024 в 17:26
Не скромнічай. Спробувати тебе можна. Заслужив.
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
23.12.2024 в 17:26
Не скромнічай. Спробувати тебе можна. Заслужив.
Ответить
0
1

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