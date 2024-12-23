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Динамо представило топ-10 голов команды в 2024 году. ВИДЕО

Премьер-лига

Красивые и важные голы киевлян

Динамо представило топ-10 голов команды в 2024 году. ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Динамо" опубликовала на YouTube список топ-10 самых красивых и важных голов команды в 2024 году.

В рейтинге оказались шесть игроков: Николай Шапаренко (дважды), Владимир Бражко (дважды), Владислав Кабаев (дважды), Александр Пихаленок (дважды), Владислав Ванат, Андрей Ярмоленко.

На первом месте оказался гол Бражко – Владимир отличился в воротах "Левого Берега" (3:0) в матче восьмого тура УПЛ. В тройке лучших – гол Кабаева в ворота чешской "Виктории Пльзень" в Лиге Европы (1:2), и мяч Пихаленка в поединке против "Ворсклы" (3:1, четвертый тур УПЛ).

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Николай Шапаренко Александр Пихаленок Владислав Кабаев Владимир Бражко Владислав Ванат
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