Динамо представило топ-10 голов команды в 2024 году. ВИДЕО

Пресс-служба " Динамо " опубликовала на YouTube список топ-10 самых красивых и важных голов команды в 2024 году.

В рейтинге оказались шесть игроков: Николай Шапаренко (дважды), Владимир Бражко (дважды), Владислав Кабаев (дважды), Александр Пихаленок (дважды), Владислав Ванат, Андрей Ярмоленко.

На первом месте оказался гол Бражко – Владимир отличился в воротах "Левого Берега" (3:0) в матче восьмого тура УПЛ. В тройке лучших – гол Кабаева в ворота чешской "Виктории Пльзень" в Лиге Европы (1:2), и мяч Пихаленка в поединке против "Ворсклы" (3:1, четвертый тур УПЛ).