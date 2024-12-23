Тотемное животное: Африканец Кривбасса рассказал, какой кулон всегда носит с собой

Ивуарийский полузащитник " Кривбасса " Жан По рассказал о своих первых шагах в футболе и о своей родине.

– Жан, начнем наше интервью по вопросам о твоих первых футбольных шагах. Как и когда это произошло?

– Моя футбольная карьера началась довольно поздно. Мне было 17 лет, когда я впервые пришел на тренировку, ведь до этого родители были против моего футбольного пути. Однако все это время я следил по телевидению за топовыми играми и вдохновлялся стилем игры таких игроков как Роналдиньо. Я постоянно мечтал о футбольной карьере, и однажды муж моей сестры отвел меня на первую тренировку. Благодаря Богу, я понравился главному тренеру и принял меня в команду.

– Твои первые клубы – "Вильямсвиль" и "АСЕК Мимозас" из Кот-д'Ивуара. Что представляют собой эти команды?

– "Вильямсвиль" – мой первый клуб. К тому времени мы были в третьем дивизионе Кот-д'Ивуара, но боролись за повышение в классе. Достигнув впоследствии с командой этого уровня, я подписал контракт с лучшим клубом Кот-д'Ивуара – "АСЕК Мимозас". Честно говоря, я был очень доволен собой в новом клубе, ведь с новой командой мы дважды стали победителями в нашем чемпионате. Этот период в моей карьере добавил мне уверенности и много нового опыта.

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– Ты родился в столице Кот-д'Ивуара – Абиджане. Расскажет о своих городах.

– Да, Абиджан – очень красивый город, который привлекает своей красотой и интересом. К тому же у нас есть океан — место силы и вдохновения. Но мое самое любимое место для отдыха – Асини. Это очень красивый город между океаном и озером.

– Кот-д'Ивуар еще называют Берегом Слоновой Кости. Откуда произошло это название?

– По легенде, колония французов нашла невероятное место на берегу океана с поселением слонов. Поэтому они и решили назвать – Берег Слоновой Кости. Интересный факт, что у нас есть даже традиционный аксессуар в виде слонового бивня. Один такой кулон всегда путешествует со мной.