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Сабо: Увольнение Маркевича - это было глупостью со стороны руководства Карпат

Премьер-лига
Обновлено

Йожеф Йожефович порассуждал о Карпатах

Сабо: Увольнение Маркевича - это было глупостью со стороны руководства Карпат

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо назвал главное разочарование УПЛ в осенней части сезона.

- Какая команда Вас больше всего разочаровал?

- В первую очередь, я бы сказал о "Карпатах". Вроде львовяне и усилились летом, бразильцев там парочку даже подписали (Стенио, Бруниньо, Жан Педросо - прим.)... Много разговоров было о том, что амбициозный у них проект, что вернулись в УПЛ не просто так номер отбывать, а бороться за самые высокие места. Пока не получается.

- Увольнение Мирона Маркевича тоже не прошло просто так, ведь именно он вытащил команду из Первой лиги, готовил ее, а его вот так вот "бортонули".

- Это было глупостью со стороны руководства "Карпат". Не понимаю их. Ну вот какого, простите, хрена было увольнять Маркевича? Он что, плохо работал?

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Источник:
sportnews
Опубликовал: Михаил Черныш
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