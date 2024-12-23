Сабо: Увольнение Маркевича - это было глупостью со стороны руководства Карпат

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо назвал главное разочарование УПЛ в осенней части сезона.

- Какая команда Вас больше всего разочаровал?

- В первую очередь, я бы сказал о " Карпатах ". Вроде львовяне и усилились летом, бразильцев там парочку даже подписали (Стенио, Бруниньо, Жан Педросо - прим.)... Много разговоров было о том, что амбициозный у них проект, что вернулись в УПЛ не просто так номер отбывать, а бороться за самые высокие места. Пока не получается.

- Увольнение Мирона Маркевича тоже не прошло просто так, ведь именно он вытащил команду из Первой лиги, готовил ее, а его вот так вот "бортонули".

- Это было глупостью со стороны руководства "Карпат". Не понимаю их. Ну вот какого, простите, хрена было увольнять Маркевича? Он что, плохо работал?