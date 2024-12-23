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Сабо: Увольнение Маркевича - это было глупостью со стороны руководства Карпат
Йожеф Йожефович порассуждал о Карпатах
dynamo.kiev.ua
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо назвал главное разочарование УПЛ в осенней части сезона.
- Какая команда Вас больше всего разочаровал?
- В первую очередь, я бы сказал о "
- Увольнение Мирона Маркевича тоже не прошло просто так, ведь именно он вытащил команду из Первой лиги, готовил ее, а его вот так вот "бортонули".
- Это было глупостью со стороны руководства "Карпат". Не понимаю их. Ну вот какого, простите, хрена было увольнять Маркевича? Он что, плохо работал?
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