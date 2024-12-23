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Хавбек Кривбасса: У меня воюет родной брат, кое-что рассказывает, и это очень тяжело
Егор Твердохлеб - о футболе во время войны
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "
– Неотъемлемой частью современного украинского футбола являются непредсказуемые паузы, связанные с воздушными тревогами. Тревог в Кривом Роге немало, как и в других городах, которые находятся не так далеко от линии фронта, и даже один матч не удалось доиграть. Можно ли вообще привыкнуть играть в таких условиях?
– Думаю, что привыкнуть нереально. Настраиваешься на матч, выходишь максимально сконцентрированным, а затем раздается тревога и стартовую концентрацию вернуть гораздо сложнее. Наконец, считаю, что это очень хорошо, что в столь тяжелое время Украина продолжает играть в футбол и демонстрирует свою устойчивость всему миру. Это самое главное для нашей родной страны.
– Легионеры "Кривбасса" реагируют на тревоги иначе, чем украинцы?
– Тоже привыкли. На самом деле, мы все находимся в беспокойстве, волнуемся за своих родных. У меня воюет родной брат, очень за него переживаю. Мы часто общаемся, он мне кое-что рассказывает о том, что видел и что переживает. Это очень тяжело. Но жизнь продолжается. Мы не можем сложить руки и жаловаться, как все плохо. Должны, наоборот, демонстрировать свою стойкость и в этих реалиях находить причины для положительных эмоций. Да и вообще нам, находящимся в относительно мирных городах, грех жаловаться. Тем людям, которые в эту погоду находятся в окопах, гораздо труднее.
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