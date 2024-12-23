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Известны 9 спарринг-партнеров Ворсклы на сборах в Турции
Команда выйдет из отпуска 6 января
Фото: ФК Ворскла
Как уже сообщалось ранее, "
Как сообщает ТаТоТаке, из отпуска команда выйдет 6 января, после чего и отправится в Турцию.
Команда Юрия Максимова проведет там девять спаррингов и уже известные будущие соперники полтавчан.
Список соперников выглядит так:
"Градец" и "Баник" (Чехия),
"Малишево" и "Балкани" (Косово),
"Андижан" (Узбекистан),
"Арджеш" (Румыния),
"Дила" и "Динамо" Батуми (Грузия).
В Украину "Ворскла" вернется 17 февраля, и уже через несколько дней, а именно 22 февраля, в рамках 18-го тура УПЛ Ворскли ждет выездная встреча с Оболонью.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ворскла" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.
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