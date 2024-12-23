Известны 9 спарринг-партнеров Ворсклы на сборах в Турции

Как уже сообщалось ранее, " Ворскла " проведет свои зимние учебно-тренировочное собрание в Турции.

Как сообщает ТаТоТаке, из отпуска команда выйдет 6 января, после чего и отправится в Турцию.

Команда Юрия Максимова проведет там девять спаррингов и уже известные будущие соперники полтавчан.

Список соперников выглядит так:

"Градец" и "Баник" (Чехия),

"Малишево" и "Балкани" (Косово),

"Андижан" (Узбекистан),

"Арджеш" (Румыния),

"Дила" и "Динамо" Батуми (Грузия).

В Украину "Ворскла" вернется 17 февраля, и уже через несколько дней, а именно 22 февраля, в рамках 18-го тура УПЛ Ворскли ждет выездная встреча с Оболонью.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ворскла" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.