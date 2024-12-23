Бабич отметил опытных игроков Черноморца и порассуждал о возможных подписаниях

Главный тренер одесского " Черноморца " Александр Бабич рассказал о кадровом потенциале команды, отметим двух опытных игроков его команды - защитника Богдана Бутко и вратаря Артура Рудько.

"Я 100% согласен с тем, что ставка на Рудько и Бутко сработала. Артур и Бодя с самого начала с нами работают.

Затем присоединился Петряк. Тот же Шпорн – профессионал, тоже пример. Если мы говорим о молодежи, что это Пшеничнюк и Калин, то я могу сказать, что у нас такие же молодые футболисты, как Кисель, Кайо, Скиба и Попов.

Я считаю, что мы нуждаемся в игроках такого уровня профессионализма и опыта. Как минимум два-три игрока, чтобы они присутствовали в каждой линии, своеобразный фундамент и пример для молодежи", – сказал Бабич.