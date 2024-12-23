Динамо подписало новый контракт с правым защитником

" Динамо " заключило новый контракт с 27-летним правым защитником команды Александром Тымчиком.

Как сообщает пресс-служба киевлян, новое соглашение рассчитано на 3,5 года - до 30 июня 2028 года.

Тымчик присоединился к "Динамо" в 2013 году, в 16-летнем возрасте. В период с лета 2017 года до лета 2020 года выступал на правах аренды сначала за каменскую "Сталь", затем – за луганскую "Зарю".

Вернувшись в "Динамо", Тымчик стал постоянным игроком основной обоймы, проведя за первую команду "Динамо" уже 96 официальных матчей в разных турнирах. В составе клуба Александр стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

3 сентября 2020 дебютировал в составе национальной сборной Украины. Сейчас на счету динамовца 22 матча за национальную команду.