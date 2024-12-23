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Два игрока Кривбасса U-19 поедут на сборы с первой командой

Премьер-лига

Это защитник Алексей Пличко и нападающий Назар Попов

Два игрока Кривбасса U-19 поедут на сборы с первой командой

fckryvbas.com

Новина українською

Два игрока "Кривбасса" U-19 отправятся на зимний учебно-тренировочный сбор, который "Кривбасс" проведет в Испании. Это защитник Алексей Пличко и нападающий Назар Попов.

Об этом сообщил главный тренер "красно-белых" Юрий Вернидуб.

18-летний Пличко в текущем сезоне провел за U-19 15 матчей, забил 1 гол. Также Алексей однажды попадал в заявку "Кривбасса" на выездной матч 14 тура УПЛ против "Оболони" (1:0). Игрок переехал в Кривой Рог летом 2024 года.

Что касается 18-летнего Попова, то он выступает за "Кривбасс" U-19 с июня 2023 года: 17 матчей, 2 гола. В этом сезоне – 8 игр, 1 гол. Как и Пличко однажды в текущем чемпионате УПЛ попал в заявку главной команды, на игру против "Оболони".

Напомним, ранее стало известно , что на зимние сборы с "Кривбассом" отправится 21-летний экс-капитан "Кривбасса" U-19 Владимир Виливальд, первое полугодие проведший в аренде в "Ингульце".

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
23.12.2024 в 22:28
Отличные ребята. Будут в основе играть
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
23.12.2024 в 22:28
Отличные ребята. Будут в основе играть
Ответить
0
0

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