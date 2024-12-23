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Два игрока Кривбасса U-19 поедут на сборы с первой командой
Это защитник Алексей Пличко и нападающий Назар Попов
fckryvbas.com
Два игрока "
Об этом сообщил главный тренер "красно-белых" Юрий Вернидуб.
18-летний Пличко в текущем сезоне провел за U-19 15 матчей, забил 1 гол. Также Алексей однажды попадал в заявку "Кривбасса" на выездной матч 14 тура УПЛ против "Оболони" (1:0). Игрок переехал в Кривой Рог летом 2024 года.
Что касается 18-летнего Попова, то он выступает за "Кривбасс" U-19 с июня 2023 года: 17 матчей, 2 гола. В этом сезоне – 8 игр, 1 гол. Как и Пличко однажды в текущем чемпионате УПЛ попал в заявку главной команды, на игру против "Оболони".
Напомним, ранее стало известно , что на зимние сборы с "Кривбассом"
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