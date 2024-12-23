Сикан - в Ювентусе? Инсайдер подкорректировал свою же информацию

Итальянский журналист Мирко Ди Натале, который является инсайдером информации об интересе "Ювентуса" к 23-летнему форварду "Шахтера" Данилу Сикану , несколько подкорректировал эту информацию.

Как сообщил журналист, интерес к форварду есть, но не приоритетный.

"Даниил Сикан не является приоритетной целью для "Ювентуса". У руководства клуба есть другие интересы по усилению атакующей линии на данный момент", – сказал Ди Натале.

Напомним, что Сикан в текущем сезоне провел в составе “Шахтера” 18 матчей, в которых отличился четырьмя голами и одним ассистом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.