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Сикан - в Ювентусе? Инсайдер подкорректировал свою же информацию

Премьер-лига

Интерес к форварду есть, но не приоритетный

Сикан - в Ювентусе? Инсайдер подкорректировал свою же информацию

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Итальянский журналист Мирко Ди Натале, который является инсайдером информации об интересе "Ювентуса" к 23-летнему форварду "Шахтера" Данилу Сикану, несколько подкорректировал эту информацию.

Как сообщил журналист, интерес к форварду есть, но не приоритетный.

"Даниил Сикан не является приоритетной целью для "Ювентуса". У руководства клуба есть другие интересы по усилению атакующей линии на данный момент", – сказал Ди Натале.

Напомним, что Сикан в текущем сезоне провел в составе “Шахтера” 18 матчей, в которых отличился четырьмя голами и одним ассистом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.

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Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Опубликовал: Михаил Черныш
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