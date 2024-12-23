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Сикан - в Ювентусе? Инсайдер подкорректировал свою же информацию
Интерес к форварду есть, но не приоритетный
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Итальянский журналист Мирко Ди Натале, который является инсайдером информации
Как сообщил журналист, интерес к форварду есть, но не приоритетный.
"Даниил Сикан не является приоритетной целью для "Ювентуса". У руководства клуба есть другие интересы по усилению атакующей линии на данный момент", – сказал Ди Натале.
Напомним, что Сикан в текущем сезоне провел в составе “Шахтера” 18 матчей, в которых отличился четырьмя голами и одним ассистом.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года.
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