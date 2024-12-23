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Ингулец, вероятно, будет зимние сборы проводить в Украине
Все из-за отсутствия финансов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
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Где подопечные Василия Кобина будут готовиться ко второй части сезона: в Украине или за ее пределами, пока что непонятно.
По данным Sport.ua, скорее всего, команда из Петрово будет дислоцироваться в зимний период дома, потому что проведение заграничного сбора требует при нынешних условиях немалых организационных усилий, а времени до новых испытаний осталось мало.
Также неизвестно, останутся ли в команде Артем Ситало, Сергей Петько, Александр Козак, Максим Мельничук и Юрий Козыренко, которые по указанию Василия Кобина были переведены в молодежный состав. У них контракт с "Ингульцом" действует до конца июня 2025 года, и в клубе должны вести с ними переговоры.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ингулец" замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 9 очков (16-е место).
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