  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец, вероятно, будет зимние сборы проводить в Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец, вероятно, будет зимние сборы проводить в Украине

Премьер-лига

Все из-за отсутствия финансов

Ингулец, вероятно, будет зимние сборы проводить в Украине

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Ингулец" одной из первых среди команд УПЛ вернется из отпуска – 6 января 2025 года.

Где подопечные Василия Кобина будут готовиться ко второй части сезона: в Украине или за ее пределами, пока что непонятно.

По данным Sport.ua, скорее всего, команда из Петрово будет дислоцироваться в зимний период дома, потому что проведение заграничного сбора требует при нынешних условиях немалых организационных усилий, а времени до новых испытаний осталось мало.

Также неизвестно, останутся ли в команде Артем Ситало, Сергей Петько, Александр Козак, Максим Мельничук и Юрий Козыренко, которые по указанию Василия Кобина были переведены в молодежный состав. У них контракт с "Ингульцом" действует до конца июня 2025 года, и в клубе должны вести с ними переговоры.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ингулец" замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 9 очков (16-е место).

По теме
yellow-arrow
Два игрока Кривбасса U-19 поедут на сборы с первой командой
yellow-arrow
Сикан - в Ювентусе? Инсайдер подкорректировал свою же информацию
yellow-arrow
Известны 9 спарринг-партнеров Ворсклы на сборах в Турции
Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости