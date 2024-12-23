Ингулец, вероятно, будет зимние сборы проводить в Украине

" Ингулец " одной из первых среди команд УПЛ вернется из отпуска – 6 января 2025 года.

Где подопечные Василия Кобина будут готовиться ко второй части сезона: в Украине или за ее пределами, пока что непонятно.

По данным Sport.ua, скорее всего, команда из Петрово будет дислоцироваться в зимний период дома, потому что проведение заграничного сбора требует при нынешних условиях немалых организационных усилий, а времени до новых испытаний осталось мало.

Также неизвестно, останутся ли в команде Артем Ситало, Сергей Петько, Александр Козак, Максим Мельничук и Юрий Козыренко, которые по указанию Василия Кобина были переведены в молодежный состав. У них контракт с "Ингульцом" действует до конца июня 2025 года, и в клубе должны вести с ними переговоры.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ингулец" замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 9 очков (16-е место).