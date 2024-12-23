Лупашко: После незабитого пенальти весь стадион скандировал имя Невеса, его жена на трибунах плакала

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко высказался о низкой результативнос ти форварда команды Игора Невеса в осенней части сезона.

– Как вы видите позицию Игора Невеса на поле и как вы реагируете на его неудачи?

– Реагирую спокойно. Все хотят забитых голов, все хотят созданных моментов от нападающего. С созданными моментами Игор справляется, с забитыми голами – пока нет. Мы над этим работаем и поддерживаем его.

Самое большое его достижение за эти полгода – это то, что после незабитого пенальти весь стадион начал аплодировать, скандировать его имя. Его жена на трибунах плакала.

И я сказал после матча в раздевалке, что это они не кричали сугубо ему, болельщики поддерживали команду, поддерживали через Игора ту отдачу, которую футболисты показывают от матча к матчу.

Это такой момент, ради которого нужно играть вообще в футбол. И он его, можно сказать, достиг за счет своей преданности и повседневной работы. Он не опустил рук, он чувствовал нашу поддержку и каждый день – можете спросить у Дена Мирошниченко сейчас, как он тренируется, как он отдается каждый день.

Поэтому мое уважение к таким игрокам, какими бы они ни были, какие бы у них не были недостатки, как бы они в некоторых моментах не отвечали нашим требованиям, требованиям современного футбола. Если они отдаются – они всегда будут от меня, от нашего тренерского штаба получать поддержку и уважение.

– Как вы считаете, его нерезультативность – это результат нефарта какого-то, плохой формы игрока или его уровень достаточно слабый для УПЛ? Так как в Первой лиге он демонстрировал довольно неплохие результаты и был едва ли не главной звездой в составе "львов".

– Футбол – это такая составляющая, где очень важно совпадение разных факторов. Если у тебя хороший тренировочный процесс, но очень плохой микроклимат – ничего не будет. Если у тебя хороший микроклимат, хорошие отношения внутри, тренировочный процесс, но руководство не выполняет свои обязательства – тоже не будет чего-то классного и качественного.

Видите, сегодня очень много об Игоре вопросов, вы понимаете, какое давление на него создается каждый день, после каждого матча? Это оказывает большое влияние. И психологическая устойчивость очень важна.

Мы видим, как один из лучших тренеров современного футбола – возможно, за всю историю футбола лучший тренер – проигрывает от матча к матчу с одними из лучших футболистов мира, потому что нет уверенности, потому что они потеряли это.

В какой-то момент Игор потерял эту уверенность, потому что он не был готов к чемпионату, потому что у него сменился тренер, изменились требования, он сначала привыкал. А пока он привык, уже прошло 4-5 туров, а голов нет. Пришел новый нападающий также во время сезона, возросла конкуренция, он боялся ее проиграть.

На это оказывает влияние очень много факторов. Я уверен, что то, что он делает на поле, у него есть способность забивать в нынешней УПЛ, его уровень позволяет забивать ему 5-7 голов за сезон, 100 процентов. И это вопрос только уверенности. Придет время – и он сможет это делать. Но пока так.