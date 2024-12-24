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Полесье выкупит у Карпат арендованного полузащитника
Максим Мельниченко станет полноценным игроком Полесья
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Полесье" выкупит у "
Как сообщил заместитель директора "Карпат" по внешним коммуникациям Олег Авдыш, "Полесье" проинформировало львовский клуб, что они активируют опцию выкупа Мельниченко, предусмотренную арендным соглашением.
Ожидается, что после соблюдения всех формальностей "Полесье" официально объявит о выкупе футболиста.
Напомним, что Мельниченко в текущем сезоне провел в составе "Полесья" 12 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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