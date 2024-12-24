  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье выкупит у Карпат арендованного полузащитника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье выкупит у Карпат арендованного полузащитника

Премьер-лига
Обновлено

Максим Мельниченко станет полноценным игроком Полесья

Полесье выкупит у Карпат арендованного полузащитника

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Полесье" выкупит у "Карпат" полузащитника Максима Мельниченко, который играл за житомирскую команду на правах аренды.

Как сообщил заместитель директора "Карпат" по внешним коммуникациям Олег Авдыш, "Полесье" проинформировало львовский клуб, что они активируют опцию выкупа Мельниченко, предусмотренную арендным соглашением.

Ожидается, что после соблюдения всех формальностей "Полесье" официально объявит о выкупе футболиста.

Напомним, что Мельниченко в текущем сезоне провел в составе "Полесья" 12 матчей, в которых отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Рух определился с местом проведения зарубежного сбора
yellow-arrow
Лупашко: После незабитого пенальти весь стадион скандировал имя Невеса, его жена на трибунах плакала
yellow-arrow
Ингулец, вероятно, будет зимние сборы проводить в Украине
Полесье (Житомир) Карпаты (Львов) Максим Мельниченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости