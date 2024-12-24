Полесье выкупит у Карпат арендованного полузащитника

"Полесье" выкупит у " Карпат " полузащитника Максима Мельниченко, который играл за житомирскую команду на правах аренды.

Как сообщил заместитель директора "Карпат" по внешним коммуникациям Олег Авдыш, "Полесье" проинформировало львовский клуб, что они активируют опцию выкупа Мельниченко, предусмотренную арендным соглашением.

Ожидается, что после соблюдения всех формальностей "Полесье" официально объявит о выкупе футболиста.

Напомним, что Мельниченко в текущем сезоне провел в составе "Полесья" 12 матчей, в которых отдал 1 ассист.