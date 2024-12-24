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Рух определился с местом проведения зарубежного сбора

Премьер-лига
Обновлено

Все-таки Европа, а не Турция

Рух определился с местом проведения зарубежного сбора

fcrukh.com

Новина українською

У "Руха" было два варианта для зарубежного зимнего сбора: Словения или Турция.

В итоге, как сообщает Sport.ua, львовяне остановили свой выбор на балканской стране, где проводили сборы год назад.

Команда выйдет из отпуска 9 января и ориентировочно в Словению подопечные Виталия Пономарева отправятся 18 января 2025 года и проведут там 10 контрольных матчей, преимущественно с клубами этой страны.

На данный момент "Рух" покинул только арендованный у "Кривбасса" опорный полузащитник Владислав Семотюк. Вместо него вернется бразильский легионер Эдсон, который на правах аренды выступал за мексиканский "Хуарес" на этой же позиции.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 рчка.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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