Легионер Александрии оценил шансы команды пробиться в еврокубки

Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш прокомментировал выступления команды в первой части текущего сезона УПЛ.

– Мигел, оцените первую половину сезона. Какие вы сейчас испытываете эмоции по поводу результатов "Александрии"? Какие шансы у команды пробиться в еврокубки?

– Я считаю, что мы хорошо справляемся со своей работой, воплощая в жизнь идеи тренера Руслана Ротаня. И результаты последовали за этим. Результаты отличные, мы очень довольны и всегда жаждем большего. Нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы достигнем этого. И в этой заключительной части сезона у нас будет больше трудностей, но мы находимся в хорошем положении, - сказал Кампуш для Sport.ua.

"Александрия" ушла на зимний перерыв на 2-м месте в Украинской Премьер-лиге, имея в своем активе 38 пунктов.