  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Легионер Александрии оценил шансы команды пробиться в еврокубки
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легионер Александрии оценил шансы команды пробиться в еврокубки

Премьер-лига

Мигел Кампуш высказался о первой половине сезона УПЛ

Легионер Александрии оценил шансы команды пробиться в еврокубки

Фото: Instagram

Новина українською

Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш прокомментировал выступления команды в первой части текущего сезона УПЛ.

– Мигел, оцените первую половину сезона. Какие вы сейчас испытываете эмоции по поводу результатов "Александрии"? Какие шансы у команды пробиться в еврокубки?

– Я считаю, что мы хорошо справляемся со своей работой, воплощая в жизнь идеи тренера Руслана Ротаня. И результаты последовали за этим. Результаты отличные, мы очень довольны и всегда жаждем большего. Нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы достигнем этого. И в этой заключительной части сезона у нас будет больше трудностей, но мы находимся в хорошем положении, - сказал Кампуш для Sport.ua.

"Александрия" ушла на зимний перерыв на 2-м месте в Украинской Премьер-лиге, имея в своем активе 38 пунктов.

Читайте такжеСабо: Удивила Александрия. По составу есть намного сильнее команды. Не смогут удержаться на втором месте
По теме
yellow-arrow
"Дешевая попытка хайпануть". Динамо ответило на выпады президента Вереса относительно телепула
yellow-arrow
Рух определился с местом проведения зарубежного сбора
yellow-arrow
Полесье выкупит у Карпат арендованного полузащитника
ФК Александрия Мигель Кампос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости