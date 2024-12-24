Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Александрии оценил шансы команды пробиться в еврокубки
Мигел Кампуш высказался о первой половине сезона УПЛ
Фото: Instagram
Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш прокомментировал выступления команды в первой части текущего сезона УПЛ.
– Мигел, оцените первую половину сезона. Какие вы сейчас испытываете эмоции по поводу результатов "Александрии"? Какие шансы у команды пробиться в еврокубки?
– Я считаю, что мы хорошо справляемся со своей работой, воплощая в жизнь идеи тренера Руслана Ротаня. И результаты последовали за этим. Результаты отличные, мы очень довольны и всегда жаждем большего. Нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы достигнем этого. И в этой заключительной части сезона у нас будет больше трудностей, но мы находимся в хорошем положении, - сказал Кампуш для Sport.ua.
"Александрия" ушла на зимний перерыв на 2-м месте в Украинской Премьер-лиге, имея в своем активе 38 пунктов.
Популярное сейчас
- Тымчик переподписал контракт с Динамо, новые подробности по делу Мудрика, интерес к Лунину. Главные новости за 23 декабря
- Полесье выкупит у Карпат арендованного полузащитника
- Не Мудрика, а Ломаченко. Козловский пояснил, кого он назвал "убогим"
- Игрок Днепра-1 может присоединиться к Заре
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели